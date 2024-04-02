У Дніпрі пролунав вибух: що відомо про наслідки

Було зафіксовано рух ворожої ракети на місто.
Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. На жаль, є постраждалі.
Про це пише телеграм-канал "Дніпро Оперативний".
Раніше Повітряні сили повідомили, що в напрямку міста рухається керована авіаційна ракета.
Стало відомо, що внаслідок ракетної атаки на Дніпро є постраждалі. За попередньою інформацією, це п'ятеро людей.
"Всі деталі уточнюємо", – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 1 квітня, російська армія атакувала Дніпропетровську область. Ввечері ворог запустив ракету по Кривому Розу, вночі – намагався завдати ударів безпілотниками.
Читайте також: