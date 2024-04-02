Вкрали 95 млн: ексрадника Офісу президента спіймали "на гарячому"

Антикорупційні органи викрили групу, що заволоділа 95 мільйонами гривень на закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці". ЗМІ підозрюють, що до цієї історії причетний посадовець СБУ, який також був радником Офісу президента, а компанія, яка нібито мала постачати обладнання, насправді "водить дружбу" з Росією.

Про кого йдеться і що відомо про розкрадання мільйонів під час війни, журналісти розповіли в ексклюзиві TSN.ua.

Нова схема на десятки мільйонів

НАБУ і САП викрили чергову схему наживання на війні. Цього разу під прицілом "хапуг" опинилася "Укрзалізниця". Майже 95 мільйонів гривень вкрали ділки на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами.

Організувала схему ціла злочинна група. Детективи з’ясували, що з червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб АТ "Укрзалізниця" забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю. Зокрема, він організував підготовку та направлення до УЗ листа "Щодо загроз державній безпеці", який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами. Важливо, що компанію-переможця контролює громадянин Республіки Білорусь, який, відповідно, має зв’язки з РФ. В антикорупційних органах розповіли і те, як ділкам вдалося намудрувати таку схему, аби вивести з України десятки мільйонів.

"Цей "переможець" через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав Укрзалізниці за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі. Внаслідок реалізації схеми впродовж 2022-2024 рр. "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд".

Хто цей СБУшник?

Наразі затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи. Завдяки діям детективів та прокурорів суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника. Втім, у НАБУ та САП прізвища ділків не називають, а от у мережі припускають, що йдеться про затримання славнозвісного СБУшника Артема Шила. Про це зокрема пише телеграм-канал NABU Daily by Олег Новіков, який веде український журналіст. І видання "Економічна правда". Там зазначають, що саме Шило, за версією слідства, очолював організовувану групу, яку вже викрили й ліквідували.

Що відомо про Артема Шило?

Водночас відомо, що Шило рік був радником Офісу президента після того, як у 2021 році його звільнили зі Служби безпеки. Однак згодом, у серпні 2022 року, попри свою “аварійну” репутацію, він все ж знову повертається в СБУ, тільки тепер на посаду керівника головного управління "І", а це, на хвилиночку, управління, що відповідає за захист критичної інфраструктури та боротьбу з тероризмом. Нагадаємо, що до цього, починаючи з 2012 року, він працював у СБУ, а з 2016 року – у департаменті протидії кіберзлочинам.

Після того, як СБУ очолив Василь Малюк, улітку 2022 року він одразу повернувся на службу. Але, як стверджує Forbes, вже з 14 березня 2024 року Шило більше не є начальником Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ. За даними джерел журналістів в Служби безпеки, ініціатором відставки Артема Шила був особисто президент Володимир Зеленський. Однією з ймовірних причин відставки Шила називали необґрунтоване збільшення справ, які СБУ розслідує проти бізнесу, про що писав Forbes, посилаючись на джерела серед правоохоронців. До цього, Шило був фігурантом численних журналістських корупційних розслідувань.

Видання "Наші гроші" писало, що саме він допоміг російському букмекеру "1xBet" зайти на український ринок вже після початку повномасштабного вторгнення.

"Він три місяці тому очолив один з найважливіших на сьогодні підрозділів Служби безпеки. Підрозділ, серед завдань якого – готувати санкційні списки, а ще позбутися російського впливу на стратегічні сфери української економіки, в тому числі – і критично важливої для нас нині енергетики. На цю відповідальну посаду Шило зайшов з купою елітного майна, яке коштує більше ніж всі доходи чекіста та його родини."

Артем Шило і спілкування з журналістами

Відомо, що Артему Шилу 32 роки, сам він родом із Харкова. Батько – колишній співробітник МВС на пенсії. Мати – нині вже покійна – колишня завкафедри кримінальної юстиції у Харківському університеті ім. Ярослава Мудрого. Вона входила до редколегії журналу "Вісник кримінального судочинства" разом з заступником голови Офісу Президента Олегом Татаровим. До слова, сам Шило відмахується від пліток, що він отримав “жирні” посади як людина Татарова. За нього у 2022 році вже бралися і журналісти Бігуса, але Шило свою причетність до злочинів на камеру вперто і без сумлінь совісті, постійно заперечував.

"Чутки навколо мене, які на теперішній час існують в різних категоріях від того, що я краду у бабушок пенсії до платного прослуховування, 1 х бету, залізниць. Інформаційні вкиди, що ніким ні в якому форматі не підтверджувалось."

Раніше на камери намагався не потрапляти

До цих розслідувань Шило був максимально у такому собі “тіньовому бані” й намагався журналістам на очі не попадатися. Але двічі він таки потрапив в об’єктив камери.

У 2020 році журналісти “Схем” знайшли елітну родинну нерухомість в котеджному містечку “Золочів” під Києвом. Майно було оформлене на батька. А другий раз він потрапив в камеру журналіста Михайла Ткача теж явно ненароком. А от коли вже довелося спілкуватися з журналістами бігуса, Шилу було дуже тяжко відповідати на запитання, хто покликав в Офіс президента, заявив, що закрита інформація, але каже, що там він радив, як реформувати Службу безпеки України, з якої він сам же і “вилетів”. Не менш цікаве і майнове питання.

На що багатий?

Журналістам вдалося з’ясувати, чим володіє Шило і його родина.

Отож:

дві трикімнатні квартири в елітному ЖК Новопечерські липки – у власності самого Шила, ринкова вартість – близько $700 тисяч;

тут же в Липках у власності дружини ще одна двокімнатна квартира і 360 кв.м. комерційної нерухомості – понад $2 млн;

також дружина Шила має сукупно 275 кв.м. в клубному будинку в центрі Києва, де у неї салон краси. Ринкова вартість сягає ще $1 мільйона;

окрім того, на дружину Шила записані два Мерседеси і була ще Тойота Камрі. Це докупи могло би обійтися у $238 тис;

ну і той самий будинок під Києвом, про який ми говорили раніше, записаний на батька Шила.

“Експерт” на всі випадки життя, він же Шило, в інтерв’ю "Бігус.інфо" переконував, що записана на дружину квартира – це насправді тещина, а будинок батька – дійсно батька. Мовляв, той заробляв на будівництві та продажі нерухомості. Однак батькового бізнесу в реєстрах немає, за словами Артема, він нібито був таким дрібним, що його батько нібито не вважав за доцільне його взагалі оформлювати. Що цікаво, знаєте, коли Артем Шило придбав оті квартири в Липках?

А у травні 2022 року, як тільки-но тільки-но війська РФ відійшли від Києва. Й хоча нині забудовник продає такі по майже по 360 тисяч доларів за одну, що можна подивитися у відкритому доступі на сайті забудовника, Шило запевняв журналістів, що він квартирки взяв у кілька разів дешевше, аргумент – ціни через війну впали. Але навіть якщо припустити, що якось так воно було, все одно, й такі гроші – звідки?

Журналісти з’ясували, що звільнившись з СБУ, Шило зареєстрував собі ФОП і юридичну компанію, але з його ж слів – вона так і не отримала жодного контракту. І де заробив гроші – Шило не каже. Напевно, сєкрєт.

Ну а як то часто буває в корупційних родинах – власницею решти майна в родині записана дружина Шила – Ірина, бо вона – успішна і багата бізнес-вумен, засновниця мережі салонів та ще кількох різних бізнесів. Щоправда, успішною і багатою дружина Шила стала після того, як стала дружиною Шила. Важливий нюанс: станом на момент запису відео жодних офіційних заяв щодо цієї гучної справи не було ані від СБУ, ані від Офісу президента, ну й самого Артема Шила.

Нагадаємо, керівник економічної контррозвідки СБУ Артем Шило раніше повідомив, що бюджет недоотримує щорічно близько 12 млрд грн податків від нелегального ринку азартних ігор.

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