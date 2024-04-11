У Липецькій області РФ заявили про атаку БпЛА

У Липецькій області РФ поскаржилися на атаку безпілотників, які нібито врізались в недобудовану лікарню, в результаті чого зайнялась пожежа.

Про це заявив губернатор Ігор Артамонов.

Чиновник заявив, що безпілотник впав на територію лікарні, зокрема на терапевтичний корпус, в дєрєвнє Доброє.

Внаслідок падіння дрона зайнялась пожежа на площі 4 "квадратів", і вогонь вже загасили.

"Пошкоджено зовнішнє оздоблення будівлі та вікна. Жертв та постраждалих немає", - розповідає губернатор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російському Липецьку на металургійному комбінаті пролунали вибухи після атаки БпЛА.

Крім того, ми раніше інформували, що житель Бєлгорода розповів про мародерство військових армії РФ в області.

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