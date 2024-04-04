"Всю Козинку вже винесли": житель Бєлгорода розповів про мародерство військових армії РФ в області

Житель Бєлгорода розповів про мародерство російських військових в області. Мовляв, бійці "Ахмату" вже "всю Козинку (йдеться про село) винесли".

Про це йдеться у перехопленні ГУР МО.

Цивільні росіяни розповіли про мародерство військових у Бєлгородській області

"Та пішли вони, на**й, там всю Козинку вже винесли, бл**ь, ваші ці, як вони? Розгвардія – х**рдія. Машини у нас покрали у людей, бл**ь, усі гаражі, все розкрито, підвали, все...х**і там розповідати", – каже росіянин.

За словами цивільного, "усі гаражі розбиті", і цьому є фотопідтвердження. Він дорікає співрозмовнику, що той не бачив усе на власні очі, тож немає чого розповідати байки. Натомість якийсь "Юра там був".

"Там все розбито, я все знаю, мені все скинули. Ну так я тебе питаю за гаражі, а ти кажеш, значить ти не був там біля гаражів, бл**ь, біля гаражів значить ти не був, гаражі розбиті всі", – наголосив мешканець Бєлгорода.

Зрозуміло, продовжив він, що будинку усі розбиті. Вікна вилетіли, жаліється росіянин, все навстіж.

Цікаво, що "бавовняний" Бєлгород – у п'ятірці найкомфортніших міст Росії.

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