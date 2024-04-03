Чому армія РФ атакує Бєлгородську область авіабомбами – експерт назвав причину

Військовий експерт Павло Нарожний припустив, що пілоти окупаційної армії Росії скидають на територію Бєлгородської області авіабомби через проблеми з технікою – вона може бути зношена.

Таку думку він висловив "24 Каналу".

За його словами, ворожа авіація працює в ударних темпах. Окупанти можуть скинути на фронті до 200 авіабомб за кілька днів.

"Це свідчить про те, що техніка не витримує навантаження, що спеціалісти, які обслуговують її, не роблять всіх відповідних процедур. Те навантаження, яке є в російській армії, не витримують ані техніка, ані люди", – каже Нарожний.

На його думку, російські пілоти також можуть бути виснаженими й робити помилки. Тому і "б'ють" по території Бєлгородської області власними авіабомбами.

Нагадаємо, окупанти останнім часом регулярно атакують Бєлгородську область авіабомби. Наразі відомо про щонайменше 16 атак.

Цивільні Бєлгорода невдоволені ситуацією в місті та байдужістю Москви до обстрілів.

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