В Липецкой области РФ заявили об атаке БпЛА

В результате падения дрона загорелся пожар на площади 4 "квадратов".

В Липецкой области РФ пожаловались на атаку беспилотников, якобы врезавшихся в недостроенную больницу, в результате чего загорелся пожар.

Об этом заявил губернатор Игорь Артамонов.

Чиновник заявил, что беспилотник упал на территорию больницы, в том числе на терапевтический корпус, в деревню Доброе.

В результате падения дрона загорелся пожар на площади 4 "квадратов", и огонь уже потушили.

"Повреждена внешняя отделка здания и окна. Жертв и пострадавших нет", — рассказывает губернатор.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском Липецке на металлургическом комбинате раздались взрывы после атаки БпЛА.

Кроме того, мы ранее информировали, что житель Белгорода рассказал о мародерстве военных армии РФ в области.

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