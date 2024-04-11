В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95: когда выйдут на пусковые рубежи

Военные призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В России в небо подняли семь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья в Мурманской области.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что в настоящее время самолеты двигаются на пусковые рубежи.
"Зафиксирован вылет около 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ), двигающихся в направлении пусковых рубежей", — говорится в сообщении.
Военные заявили, что ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 03:40.
Напомним, ранее сообщалось, что армия РФ применила подлодку для запуска ракет.
Кроме того, мы ранее информировали, что в ООН шокировали количество пострадавших в Украине от российских атак в марте.
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