Взрывы раздались в Хмельницкой области — СМИ

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 12 апреля в Хмельницкой области прогремели несколько взрывов.

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Об этом сообщает Общественное, по ссылке на собственную корреспондент.

"На Хмельнитчине было слышно звуки взрывов, сообщает наша корреспондентка", — говорится в сообщении.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Напомним, ранее сообщалось, что во время массированной атаки по Харькову российские войска применили отвлекающий маневр.

Кроме того, мы ранее информировали, что во время массированной атаки ракетами и беспилотниками россияне атаковали два подземных газовых хранилища Украины.

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