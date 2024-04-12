Взрывы раздались в Хмельницкой области — СМИ

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.
В ночь на 12 апреля в Хмельницкой области прогремели несколько взрывов.
Об этом сообщает Общественное, по ссылке на собственную корреспондент.
"На Хмельнитчине было слышно звуки взрывов, сообщает наша корреспондентка", — говорится в сообщении.
Перед этим в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
Напомним, ранее сообщалось, что во время массированной атаки по Харькову российские войска применили отвлекающий маневр.
Кроме того, мы ранее информировали, что во время массированной атаки ракетами и беспилотниками россияне атаковали два подземных газовых хранилища Украины.
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