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Астрологический прогноз на 12 апреля

Астрологический прогноз на 12 апреля

Кабан - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых активных действий. Успех ждет тех, кто, приступая к реализации нового проекта, действует спокойно и взвешенно.

Символ дня: Кабан, роющий землю. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: индиго бирюзовый, цвет морской волны. 

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза, розовый халцедон. 

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому не стоит откладывать их лечение. 

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты брожения – квашеную капусту, соленые огурцы и помидоры, квас, пиво и многое другое. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно прореживать всходы, а также подкармливать и обрезать растения. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды на привлечение любви и удачи в бизнесе

Сны дня: сны нынешнего дня несут много полезной информации, поэтому стоит тщательно их проанализировать. 

Табу дня: категорическое табу – злые намерения по отношению к кому б то ни было. 

Цитата дня: «Интеллект – это способность избегать выполнения работы, но так, чтобы она была сделана» (Линус Торвальдс). 

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