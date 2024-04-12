Астрологический прогноз на 12 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для любых активных действий. Успех ждет тех, кто, приступая к реализации нового проекта, действует спокойно и взвешенно.
Символ дня: Кабан, роющий землю.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: индиго бирюзовый, цвет морской волны.
Счастливые камни дня: янтарь, бирюза, розовый халцедон.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому не стоит откладывать их лечение.
Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты брожения – квашеную капусту, соленые огурцы и помидоры, квас, пиво и многое другое.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно прореживать всходы, а также подкармливать и обрезать растения.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды на привлечение любви и удачи в бизнесе
Сны дня: сны нынешнего дня несут много полезной информации, поэтому стоит тщательно их проанализировать.
Табу дня: категорическое табу – злые намерения по отношению к кому б то ни было.
Цитата дня: «Интеллект – это способность избегать выполнения работы, но так, чтобы она была сделана» (Линус Торвальдс).
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