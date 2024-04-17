ГУР попереджає: Росія готує нову масштабну провокацію в інфопросторі проти України

Кремль намагатиметься звинуватити українських спецпризначенців у нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Республіці Судан.

Кремль готує нову провокацію проти України. Вони хочуть звинуватити нашу державу у незаконному обігу західної зброї в Африці.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки України.

Як зазначається, на тлі послаблення позицій РФ та її проксі-сил на Африканському континенті, спецслужби Кремля готують чергову інформаційну спецоперацію, спрямовану проти нашої держави.

“Кремль намагатиметься звинуватити українських спецпризначенців у нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Республіці Судан. Для цього російські пропагандисти планують оприлюднити в ЗМІ, зокрема у лівійських, замовні публікації та сфабриковані знімки “трофейної” зброї американського походження, раніше захопленої найманцями так званої ПВК “ваґнер” під час війни в Україні”, - наголосили в ГУР.

Там також додали, що мета таких публікацій - дискредитація України та партнерів. А ще - звинувачення західних союзників у безконтрольному обігу зброї за участі України.

“Кремль намагатиметься акцентувати увагу, що елітні українські спецпідрозділи беруть участь у бойових діях в Африці в той період, коли росія веде геноцидну війну в самій Україні. Водночас у звʼязку релігійними святами, що тривають у мусульманському світі, зокрема й у частині країн Африки, російські спецслужби були змушені фабрикувати необхідні фотоматеріали на території білорусі. Підкреслюємо, що Україна та її Сили Оборони продовжують діяти виключно в межах міжнародного права та статуту ООН, з повагою до суверенітету всіх країн та не мають жодного стосунку до будь-яких незаконних дій, повʼязаних з незаконним обігом зброї”, - заявили в українській розвідці.

Нагадаємо, що ГУР знищило у Росії гелікоптер Мі-8 за 15 мільйонів доларів.

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