Пошук снарядів для України: президент Чехії зробив гучну заяву

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України набрала обертів. Наразі триває робота над пошуком грошей і партнерів для закупівлі артснарядів за межами Європи

Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час візиту до міста Злін на південному сході країни, повідомляє ČTK.

"Я думаю, що це відображення того, що всі усвідомлюють певний борг щодо обіцяної підтримки України, де Європейський Союз обіцяв поставити мільйон одиниць до березня цього року. На жаль, цього не сталося", - наголосив він.

За його словами, шукати допомогу для України, яка вже понад два роки воює з Росією, потрібно скрізь - де це можливо.

"Якщо ми не хочемо, щоб Україна впала, що, безумовно, не в наших інтересах, то добре, що створюються такі ініціативи, як наша, щоб спробувати отримати боєприпаси і необхідне обладнання для України там, де це можливо", - наголосив чеський президент.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Прага уклала контракти на купівлю 180 тисяч артснарядів для ЗСУ. Що більше - країна працює над тим, щоб отримати ще 300 тисяч снарядів.

На початку березня стало відомо, Чехія завершила збір коштів на 800 тисяч снарядів для України. Президент Петр Павел заявив, що, за його інформацією, перші боєприпаси повинні прибути до України вже "найближчими тижнями".

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