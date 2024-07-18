Росіяни втратили близько 200 танків Т-62: експерт пояснив, про що це свідчить

Від часу повномасштабного вторгнення російські окупанти втратили понад 200 танків Т-62 різних модифікацій, з яких 165 верифіковано як знищені, пошкоджені або “затрофеєні”.

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко звернув увагу на втрату чергового старого радянського танка, який, за його словами, перетворюється на основну бойову машину російської армії.

“Станом на липень 2024 року російські окупаційні війська втратили в зоні бойових дій в Україні танків Т-62 більше, ніж Т-64 і Т-90 різних модифікацій. Тобто танк Т-62 став куди більш численною робочою конячкою для РОВ, ніж Т-64 або навіть хвалені Т-90”, - відзначив він.

Коваленко нагадав, що, за попередніми підрахунками, на початок 2024 року на озброєнні у російській армії перебувало не більш, ніж 600 одиниць танків Т-62 різного ступеня ремонтопридатності.

“Тобто танк, про який говорили, що ми їх ніколи не побачимо на передку, їх закопуватимуть як стаціонарні артилерійські точки і т.п., перетворився на повноцінний основний бойовий танк, запаси якого “стерлися” вже більш, як на третину”, - наголосив він.

Українські бійці вдарили по російському танку Т-90

Нагадаємо, раніше військовий оглядач Олександр Коваленко повідомив, що в Росії немає повноцінного серійного виробництва танків, більшість “нових” бронемашин в окупаційній армії — це ті, які пройшли відновлення та модернізацію.

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