Литва передасть Україні понад 5 тисяч дронів: названо терміни

До кінця осені Литва планує передати Україні понад 5 тисяч дронів у рамках військової допомоги.

Про це заявила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на пресконференції з президентами України та Польщі у Києві 24 серпня.

За її словами, новий пакет допомоги Україні від Литви прибуде найближчим часом. Він включатиме 10 систем ППО ближнього радіуса дії, антидронове та інше спорядження, а також боєприпаси.

"На додачу ми виділяємо 35 млн євро на закупівлю РЛС та обладнання для розмінування для України. До кінця осені ми сподіваємось надати понад 5 тисяч дронів литовського виробництва", - зазначила Шимоніте.

Також вона додала, що литовський уряд зобов'язався витрачати 0,25% ВВП на допомогу Україні щорічно.

"Мій уряд не лише забезпечить це, але й перевиконає цей план", - наголосила прем'єр Литви.

Нагадаємо, під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України у Києві виступив також президент Польщі Анджей Дуда. Він наголосив, що поляки від перших днів повномасштабної війни Росії підтримують Україну та висловив сподівання, що війна скоро закінчиться перемогою українців. Дуда також наголосив, що Польща підтримуватиме Україну на шляху до ЄС.

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