Росія вдарила по Запорізькій області: поранені співробітники ДСНС

Російська армія вдарила артилерією по селищу Степногірськ Запорізької області. Внаслідок атаки поранені троє співробітників ДСНС.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Пошкоджені приватні будинки на п'яти вулицях, сталося займання. Пожежу приборкує підрозділ ДСНС.

Про стан поранених рятувальників не повідомляється.

Нагадаємо, Росія 24 серпня обстріляла місто Костянтинівка Донецької області, є загиблі та поранені.

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