Операція ЗСУ у Курській області радикально вплинула на рейтинг Путіна – дані росЗМІ

Рейтинг схвалення і довіри росіян до диктатора Володимира Путіна рекордно впав через операцію ЗСУ у Курській області.

Про це пише російське видання "Meduza".

Російські ЗМІ пишуть, що дані опитування держслужби Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД) свідчить про те, що через наступ ЗСУ у Курській області рейтинг Путіна рекордно впав:

Рейтинг схвалення діяльності Путіна з 12 до 18 серпня впав на 3,5% порівняно з попереднім тижнем та досяг 73,6%.

Рівень довіри до диктатора за цей же період знизився на 2,6% — до 78,2%.

Як зазначається, це рекордні показники від початку повномасштабної війни Росії проти України. Раніше рівень довіри до російського диктатора падав під час бунту Пригожина та мобілізацію у РФ.

Нагадаємо, американський інститут вивчення війни вважає, що російські окупанти перекидають війська із півночі Харківської області, щоб унеможливити просування ЗСУ на Курщині.

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