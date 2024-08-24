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Операція ЗСУ у Курській області радикально вплинула на рейтинг Путіна – дані росЗМІ

Операція ЗСУ у Курській області радикально вплинула на рейтинг Путіна – дані росЗМІ

Росіяни стали менше довіряти Путіну / Фото: ТСН.ua

Рейтинг схвалення дій Путіна впав на понад 3%.

Рейтинг схвалення і довіри росіян до диктатора Володимира Путіна рекордно впав через операцію ЗСУ у Курській області. 

Про це пише російське видання "Meduza".

Російські ЗМІ пишуть, що дані опитування держслужби Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД) свідчить про те, що через наступ ЗСУ у Курській області рейтинг Путіна рекордно впав: 

  • Рейтинг схвалення діяльності Путіна з 12 до 18 серпня впав на 3,5% порівняно з попереднім тижнем та досяг 73,6%.
  • Рівень довіри до диктатора за цей же період знизився на 2,6% — до 78,2%. 

Як зазначається, це рекордні показники від початку повномасштабної війни Росії проти України. Раніше рівень довіри до російського диктатора падав під час бунту Пригожина та мобілізацію у РФ. 

Нагадаємо, американський інститут вивчення війни вважає, що російські окупанти перекидають війська із півночі Харківської області, щоб унеможливити просування ЗСУ на Курщині. 

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