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День Незалежності: як світові лідери привітали Україну

День Незалежності: як світові лідери привітали Україну

Європейські лідери привітали Україну зі святом / Фото: КМДА

Світові лідери святкують важливу річницю разом з Україною.

Світові лідери привітали Україну із Днем Незалежності та висловили свою підтримку.

Президент Фінляндії Александер Стубб опублікував відеопривітання в соцмережі Х, де привітав Україну з Днем Незалежності і підписав його «Слава Україні». Він зазначив, що Фінляндія розуміє, що таке боротися за незалежність, згадуючи свій власний досвід боротьби за свободу з 1939 по 1944 роки. Стубб побажав Україні найкращої Незалежності і висловив підтримку її прагненню до інтеграції із Заходом.

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич на своїй сторінці у соцмережі Х підтвердила рішучу відданість Ради Європи суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України в День Незалежності. Вона відзначила мужність і рішучість українців, висловивши сподівання на мирніші часи для країни. Пейчинович-Бурич наголосила, що, попри труднощі та втрати від агресії Росії, Рада Європи та Україна продовжують спільну роботу на благо вільного і демократичного майбутнього для українського народу.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х підкреслила, що Європа завжди буде підтримувати Україну, бо "Україна — це Європа". Вона зазначила, що свобода України — це свобода Європи, а безпека України — це безпека Європи. Фон дер Ляєн запевнила, що підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно.

 Президентка Молдови Мая Санду у соцмережі Х привітала українців і Президента Зеленського, висловивши підтримку народу України в День Незалежності. Вона підкреслила, що, поки Україна бореться за свою незалежність, її дух залишається вільним і сильним. Санду відзначила мужність українців і заявила, що їхня боротьба за свободу є джерелом надії для всіх, хто цінує демократію. Молдова залишається з Україною сьогодні та завжди.

Також Україну привітав МЗС Люксембургу. У повідомленні відзначили боротьбу українців за суверенітет і територіальну цілісність, запевнивши, що Люксембург продовжить підтримувати Україну. Вони підкреслили, що незалежність і безпека України є важливими та для Люксембургу, і завершили привітання словами "Слава Україні!". 

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав українців з 33-ю річницею Незалежності, підкресливши, що Великобританія підтримує Україну сьогодні та завжди. Він зазначив, що ця підтримка виходить не лише від уряду, а від усіх британців. Стармер запевнив, що допомога триватиме стільки, скільки буде потрібно. Також Україну привітало зі святом Міністерство оборони Великої Британії, відзначивши силу та стійкість українського народу. Відомство закликало людей у Британії та світі вшанувати свято, ділячись відео з плесканням, музикою, співами або дзвінками, використовуючи хештег #MakeNoiseForUkraine.

Президент Румунії Клаус Йоганніс привітав українців з Днем Незалежності, висловивши побажання миру та процвітання українському народу і Президенту Зеленському. Він запевнив, що Румунія продовжить підтримувати Україну в її боротьбі за демократію, спільні цінності та безпеку.

Глава МЗС Швеції Тобіас Біллстрьом поділився фото зі своєї зустрічі з українськими солдатами, які перебували у Швеції для відновлення здоров’я. Він висловив гордість за цю зустріч і привітав їх зі світом.

Шведський міністр оборони Пол Йонсон привітав українців з Днем Незалежності, зазначивши, що зараз для України та Європи темні часи. Він порівняв боротьбу України сьогодні з визволенням від радянського впливу в 1991 році і запевнив, що шведська підтримка України тільки зростатиме.

Посол Австрії в Україні Арад Бенкьо у своєму привітанні процитував В’ячеслава Чорновола, підкресливши, що незалежність — це віра в себе і свій народ. Він зазначив, що Австрія святкує важливу річницю разом з Україною, цінує дружбу між країнами і буде підтримувати Україну на шляху до європейської інтеграції, бажаючи миру та процвітання для її майбутнього.

 Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський у відеопривітанні, що включало краєвиди українських і ізраїльських міст, підкреслив, що між країнами встановлені міцні людські зв’язки. Він відзначив, що, незважаючи на відстань, їх об’єднують спільна історія, прагнення до миру та взаємна підтримка. Бродський також подякував Україні за підтримку Ізраїлю, яка була виражена через синьо-жовтий стяг в Ізраїлі та ізраїльський прапор в Україні.

Також зі святом Україну привітали Данія, Бельгія, Португалія, Фінляндія, Хорватія та Грузія.

Нагадаємо, до Дня Незалежності України з теплими привітаннями на адресу рідної Батьківщини звернулися зірки, такі як Каменських, Сумська, Дорофєєва та інші.

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