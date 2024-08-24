“Привид Києва” відтепер офіційно захищатиме небо над столицею: що відомо

У п’ятницю, 23 серпня, 40-ій бригаді тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ було присвоєно почесне найменування "Привид Києва". На початку повномасштабного вторгнення РФ так називали міфічного льотчика, який збивав ворожі літаки над українською столицею.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського.

У документі йдеться, що цю назву присвоєно, “зважаючи на зразкове виконання особовим складом 40 бригади тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України покладених на неї завдань”, а також “на підтримку ініціативи громадськості та Міністерства оборони України”.

Про нове найменування авіабригади президент Зеленський повідомив у суботу, 24 серпня, під час урочистостей з нагоди 33-ї річниці Незалежності України, які відбувалися у Києві.

Як з’явився “Привид Києва”

Як раніше розповів речник Сухопутних сил Ілля Євлаш, образ "Привида Києва" – міфічного льотчика-аса, що збивав російські літаки на початку повномасштабного вторгнення під час захисту столиці – вигадала пресслужба Сухопутних сил ЗСУ, щоб протистояти російській пропаганді.

Тоді у Мережі з’явилося багато відео, як наші Повітряні сили, тактична авіація завдають ударів по російських літаках, збиваючи їх. Володимир Фітьо (начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ) запропонував назвати його "Привид Києва".

Згодом у статті у The Times стверджувалося, що легендарний "Привид Києва" – це Герой України майор Степан Тарабалка, який загинув у повітряному бою 13 березня 2022 року.

Командування Повітряних сил у відповідь пояснило, що "Привид Києва" – це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації ПС, які захищали небо столиці.

Бойова історія бригади

40-у бригаду тактичної авіації з дислокацією у місті Василькові на Київщині було створено у 1992 році.

24 лютого 2022 року коли почалось російське вторгнення в Україну, приблизно о 5:10 аеродром у Василькові під Києвом зазнав ракетного удару, втім завдяки діям старшого лейтенанта В’ячеслава Радіонова повний склад бригади літаків не зазнав ушкоджень та був піднятий в небо.

Того дня аеродром бригади зазнав повторних ракетних ударів, але бригада боронила небо над Києвом та областю і збила щонайменше 6 літаків.

За перші 18 днів війни, від 24 лютого до 12 березня, бригаді вдалось знищити щонайменше 20 ворожих літаків.

15 червня 2022 року бригада була відзначена почесною відзнакою “За мужність та відвагу”.

У жовтні 2023 року Київська міська рада звернулась до президента України та міністра оборони України з проханням присвоїти 40-ій бригаді тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України почесну назву "Привид Києва".

Нагадаємо, у Києві встановили бронзову мініскульптуру, присвячену "Привиду Києва".

Загинув один з "Привидів Києва"! Легендарний "Бджоляр" - Валентин Коренчук

Читайте також: