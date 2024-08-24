Президент призначив нового голову Тернопільської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив нового голову Тернопільської обласної державної адміністрації. Область очолив В'ячеслав Негода.

Про це йдеться в указі, що опублікований на сайті глави держави 24 серпня.

"Призначити Негоду В'ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації", - йдеться у документі.

В'ячеслав Негода з 1990 по 1998 рік був міським головою Тернополя і депутатом обласної ради. У 2014-2019 роках працював у Міністерстві регіонального розвитку, спочатку як перший заступник, потім як заступник міністра. Після цього керував апаратом міністерства.

У 2019 році він став заступником міністра розвитку громад і територій і працював на цій посаді до січня 2023 року. З 4 березня 2023 року Негода очолює Офіс Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України і є доцентом кафедри регіональної політики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 16 серпня Кабмін погодив його призначення головою Тернопільської обласної адміністрації.

Нагадаємо, 29 грудня 2023 року президент звільнив Володимира Труша з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації, яку він обіймав з 19 березня 2020 року.

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