Президент назначил нового главу Тернопольской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил нового председателя Тернопольской облгосадминистрации. Область возглавил Вячеслав Негода.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства 24 августа.

"Назначить Ненастье Вячеслава Андроновича главой Тернопольской областной государственной администрации", — говорится в документе.

Вячеслав Негода с 1990 по 1998 год был мэром Тернополя и депутатом областного совета. В 2014-2019 годах работал в Министерстве регионального развития сначала как первый заместитель, затем как заместитель министра. После этого руководил аппаратом министерства.

В 2019 году он стал заместителем министра развития общин и территорий и работал на этом посту до января 2023 года. С 4 марта 2023 года Ненастье возглавляет Офис Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины и является доцентом кафедры региональной политики в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. 16 августа Кабмин согласовал его назначение главой Тернопольской областной администрации.

Напомним, 29 декабря 2023 года президент уволил Владимира Труша с должности главы Тернопольской областной государственной администрации, которую он занимал с 19 марта 2020 года.

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