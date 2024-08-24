Премьер-министр Индии Нарендра Моди в преддверии своего первого визита в Украину в пятницу, 23 августа, заявил, что "никакую проблему нельзя решить на поле боя".

Об этом говорится в публикации Le Monde.

Это первый визит Моди в Киев с начала российского вторжения. В то время как, пишет издание, в начале июля Моде разозлил президента Украины Владимира Зеленского, когда его сфотографировали в объятиях с президентом России Владимиром Путиным во время поездки в Москву, сразу после разбомбления детской больницы в Киеве.

В столице Украины он намерен "поделиться с Зеленским перспективами продолжающегося в Украине мирного разрешения конфликта".

"Мирное решение" все еще выглядит очень далеко. Несмотря на это, косвенные переговоры, которые велись в условиях высокой секретности, недавно происходили между Украиной и Россией, сообщила The Washington Post 17 августа. Целью было договориться о "выдающемся соглашении о прекращении ударов по энергетической и энергетической инфраструктуре с обеих сторон", что составляет до "частичного прекращения огня [предлагая] отсрочку для обеих стран", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что российская и украинская делегации должны были встретиться в Дохе в конце августа, но начатое 6 августа вторжение Украины в Курскую область прервало процесс.

"Россия" не отменила переговоры, они сказали, дайте нам время", — сообщил дипломатический источник, цитируемый американской газетой.

Источник, близкий к делу, подтвердил Le Monde наличие этих переговоров. Идея возникла после Украинского мирного саммита, состоявшегося в середине июня в Швейцарии.

"Катар предложил принять переговоры по вопросам энергетики и хотел, чтобы Россия и Украина приняли участие, чтобы добиться конкретных, ощутимых результатов", — пишет издание.

Добавим, в ОП прокомментировали возможность приглашения РФ на следующий мирный саммит.

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