Росія не скасувала переговори з Україною, а відтермінувала їх - Le Monde

Учора, 23 серпня, індійський прем'єр прибув з візитом до Києва.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді напередодні свого першого візиту до України в п'ятницю, 23 серпня, заявив, що "жодну проблему не можна вирішити на полі бою".
Про це йдеться у публікації Le Monde.
Це перший візит Моді до Києва від початку російського вторгнення. Тоді як, пише видання, на початку липня Моді розлютив президента України Володимира Зеленського, коли його сфотографували в обіймах з президентом Росії Володимиром Путіним під час поїздки до Москви, відразу після розбомблення дитячої лікарні в Києві.
У столиці України він має намір "поділитися з Зеленським перспективами мирного вирішення конфлікту, що триває в Україні".
"Мирне розв'язання" все ще виглядає дуже далеко. Незважаючи на це, непрямі переговори, які велися в умовах найвищої секретності, нещодавно відбувалися між Україною та Росією, повідомила The Washington Post 17 серпня. Метою було домовитися про "визначну угоду про припинення ударів по енергетичній та енергетичній інфраструктурі з обох сторін", що становить до "часткового припинення вогню [пропонуючи] відстрочку для обох країн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що російська та українська делегації мали зустрітися в Досі наприкінці серпня, але розпочате 6 серпня вторгнення України до Курської області перервало процес.
"Росія "не скасувала переговори, вони сказали, дайте нам час", - повідомило дипломатичне джерело, цитоване американською газетою.
Джерело, близьке до справи, підтвердило Le Monde наявність цих переговорів. Ідея виникла після Українського мирного саміту, який відбувся в середині червня у Швейцарії.
"Катар запропонував прийняти переговори з питань енергетики та хотів, щоб Росія та Україна взяли участь, щоб досягти конкретних, відчутних результатів", - пише видання.
Додамо, в ОП прокоментували можливість запрошення РФ на наступний мирний саміт.