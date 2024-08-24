Росія не скасувала переговори з Україною, а відтермінувала їх - Le Monde

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді напередодні свого першого візиту до України в п'ятницю, 23 серпня, заявив, що "жодну проблему не можна вирішити на полі бою".

Про це йдеться у публікації Le Monde.

Це перший візит Моді до Києва від початку російського вторгнення. Тоді як, пише видання, на початку липня Моді розлютив президента України Володимира Зеленського, коли його сфотографували в обіймах з президентом Росії Володимиром Путіним під час поїздки до Москви, відразу після розбомблення дитячої лікарні в Києві.

У столиці України він має намір "поділитися з Зеленським перспективами мирного вирішення конфлікту, що триває в Україні".

"Мирне розв'язання" все ще виглядає дуже далеко. Незважаючи на це, непрямі переговори, які велися в умовах найвищої секретності, нещодавно відбувалися між Україною та Росією, повідомила The Washington Post 17 серпня. Метою було домовитися про "визначну угоду про припинення ударів по енергетичній та енергетичній інфраструктурі з обох сторін", що становить до "часткового припинення вогню [пропонуючи] відстрочку для обох країн", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що російська та українська делегації мали зустрітися в Досі наприкінці серпня, але розпочате 6 серпня вторгнення України до Курської області перервало процес.

"Росія "не скасувала переговори, вони сказали, дайте нам час", - повідомило дипломатичне джерело, цитоване американською газетою.

Джерело, близьке до справи, підтвердило Le Monde наявність цих переговорів. Ідея виникла після Українського мирного саміту, який відбувся в середині червня у Швейцарії.

"Катар запропонував прийняти переговори з питань енергетики та хотів, щоб Росія та Україна взяли участь, щоб досягти конкретних, відчутних результатів", - пише видання.

Додамо, в ОП прокоментували можливість запрошення РФ на наступний мирний саміт.

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