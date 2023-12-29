Зеленський звільнив голову Тернопільської ОВА: що відомо

У п’ятницю, 29 грудня, президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Труша з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

“Звільнити Труша Володимира Любомировича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, — йдеться у документі.

Раніше, 27 грудня, звільнення 43-річного Володимира Труша із займаної посади погодив Кабінет міністрів.

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Головою Тернопільської ОДА його було призначено у березні 2020 року під час пандемії Covid-19 на тлі протестів мешканців області проти розміщення евакуйованих з китайського міста Уханя українців у санаторії Микулинців. На той час Володимир Труш був депутатом Тернопільської обласної ради від “Слуги народу”.

Раніше, від 2019 до 2020 року, він очолював Рогатинську районну державну адміністрацію на Івано-Франківщині. У 2010 році Володимир Труш був обраний депутатом до Рогатинської районної ради від партії Сергія Тігіпка "Сильна Україна".

У 2002-2008 роках він працював в органах податкової міліції державної податкової адміністрації в Івано-Франківській області.

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У червні 2023 року працівники НАБУ та САП затримали двох заступників Володимира Труша та голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка за вимагання хабаря. Володимир Труш свою причетність до скоєного заперечив і проходить у справі, яку розглядає Вищий антикорупційний Суд, як свідок.

Нагадаємо, за даними слідства, заступники начальника Тернопільської ОВА Ігор Дем'янчук та Ігор Гайдук, а також голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

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