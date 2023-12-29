СБУ за добу викрила понад 100 шахрайських колцентрів: подробиці

Кіберфахівці Служби безпеки та співробітники Національної поліції провели багатоетапну спецоперацію по всій території України. У результаті комплексних заходів за одну добу припинено діяльність понад 100 колцентрів, які викрадали персональні дані й заощадження українців та іноземних громадян.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ця спецоперація є частиною системної роботи СБУ з протидії російським спецслужбам, які всіма способами намагаються розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні.

За даними слідства, зловмисники пропонували своїм жертвам “заробити на біржі”, “інвестувати” кошти у криптовалюту або отримати сумнівний “прибуток” від ставок у гральному бізнесі.

Також фігуранти вигадували приводи, на кшталт: “ваш близький скоїв ДТП і потрібні гроші, щоб розрахуватись” або “допомагаємо переїхати з районів ведення бойових дій”.

Крім того, викриті колцентри діяли як онлайн-казино відомих брокерських компаній та букмекерських контор.

У процесі виманювання коштів зловмисники збирали особисті дані про своїх клієнтів, у тому числі паспортні відомості, номери телефонів тощо. У подальшому ця інформація могла потрапляти до російських спецслужб, які використовують її для дистанційного вербування нових агентів.

Під час обшуків у колцентрах та за місцями проживання їхніх організаторів виявлено понад 4 тис. одиниць комп’ютерної техніки, мобільних телефонів і стартових пакетів, а також інші докази злочинних дій.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

Зазначимо, що протягом останніх місяців СБУ ліквідувала у різних регіонах України ще майже 30 колцентрів, частина з яких координувалася російськими спецслужбами.

Вінниччина

Кіберфахівці СБУ ліквідували масштабний колцентр, який діяв в одній із виправних установ області. Незаконну діяльність організував так званий “смотрящий” за колонією, причетний до російського криміналітету.

“На рахунку” зловмисників майже 70% усіх шахрайських схем, які коли-небудь застосувались до одного із провідних держбанків України.

Майже 30 в’язнів тюрми телефонували вкладникам фінустанов і під виглядом надання онлайн-послуг викрадали у них кошти.

Наразі 10 із фігурантів повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, серед них:

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу).

Дніпропетровщина

Знешкоджено злочинну організацію, учасники якої збирали відомості про полонених воїнів ЗСУ, а потім виманювали гроші у їхніх родичів. За різні “суми” фігуранти обіцяли допомогти з поверненням додому українських захисників.

У результаті комплексних заходів затримано сімох учасників угруповання. Їм повідомлено про підозру і взято під варту.

Черкаська область

Викрито організатора місцевого колцентру, який працював на підсанкційну компанію “Яндекс”. До підпільної діяльності він залучив до 30 місцевих жителів. Фігуранти віддалено надавали диспетчерські послуги таксопаркам “Яндекс-таксі” в одній із країн Центральної Азії.

Встановлено, що протягом 2023 року нелегальний бізнес дозволив перерахувати до бюджету РФ понад 1 млн у доларовому еквіваленті. За всіма викритими фактами тривають розслідування, щоб встановити всі обставини злочинів та притягнути винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводилися спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

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