СБУ за сутки разоблачила более 100 мошеннических колл-центров: подробности

Киберспециалисты Службы безопасности и сотрудники Национальной полиции провели многоэтапную спецоперацию на всей территории Украины. В результате комплексных мероприятий за сутки прекращена деятельность более 100 колл-центров, которые похищали персональные данные и сбережения украинцев и иностранных граждан.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Эта спецоперация является частью системной работы СБУ по противодействию российским спецслужбам, всеми способами пытающимися расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине.

По данным следствия, злоумышленники предлагали своим жертвам "заработать на бирже", "инвестировать" средства в криптовалюту или получить сомнительную "прибыль" от ставок в игорном бизнесе.

Также фигуранты придумывали поводы, вроде: "ваш близкий совершил ДТП и нужны деньги, чтобы рассчитаться" или "помогаем переехать из районов ведения боевых действий".

Кроме того, разоблаченные колл-центры действовали как онлайн-казино известных брокерских компаний и букмекерских контор.

В процессе выманивания средств злоумышленники собирали личные данные о своих клиентах, в том числе паспортные сведения, номера телефонов и т.п. В дальнейшем эта информация могла попадать в российские спецслужбы, которые используют ее для дистанционной вербовки новых агентов.

Во время обысков в колцентрах и местах жительства их организаторов выявлено более 4 тыс. единиц компьютерной техники, мобильных телефонов и стартовых пакетов, а также другие доказательства преступных действий.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 190 Уголовного кодекса Украины ( мошенничество ), решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.

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Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.

Отметим, что в последние месяцы СБУ ликвидировала в разных регионах Украины еще почти 30 колл-центров, часть из которых координировалась российскими спецслужбами.

Винницкая область

Киберспециалисты СБУ ликвидировали масштабный колл-центр, действовавший в одном из исправительных учреждений области. Незаконную деятельность организовал так называемый "смотрящий" за колонией, причастный к российскому криминалитету.

"На счету" злоумышленников почти 70% всех мошеннических схем, когда-либо применившихся к одному из ведущих госбанков Украины.

Почти 30 заключенных тюрьмы звонили по телефону вкладчикам финучреждений и под видом предоставления онлайн-услуг похищали у них средства.

В настоящее время 10 из фигурантов сообщены о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, среди них:

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия).

Днепропетровщина

Обезврежена преступная организация, участники которой собирали сведения о пленных воинах ВСУ, а затем выманивали деньги у их родственников. За разные суммы фигуранты обещали помочь с возвращением домой украинских защитников.

В результате комплексных мероприятий задержаны семь участников группировки. Им сообщено о подозрении и взято под стражу.

Черкасская область

Разоблачен организатор местного колцентра, работавший на подсанкционную компанию "Яндекс". В подпольную деятельность он привлек до 30 местных жителей. Фигуранты удаленно предоставляли диспетчерские услуги таксопаркам "Яндекс-такси" в одной из стран Центральной Азии.

Установлено, что за 2023 год нелегальный бизнес позволил перечислить в бюджет РФ более 1 млн в долларовом эквиваленте. По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования, чтобы установить все обстоятельства преступлений и привлечь виновных к ответственности.

Комплексные мероприятия проводились совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

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