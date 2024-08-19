"Реал" без Лунина не сумел победить в дебютном матче Мбаппе в Ла Лиге (видео)

Подопечные Карло Анчелотти потеряли очки в игре с "Мальоркой".

Мадридский "Реал" на выезде сыграл вничью с "Мальоркой" в матче первого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок завершился со счетом 1:1.

"Сливочные" вышли вперед на 13-й минуте встречи – Родриго отличился после передачи Винисиуса Жуниора.

Однако на старте второго тайма хозяева поля смогли отыграться – на 53-й минуте счет сравнял Ведат Мурики.

Забить еще хотя бы раз и вырвать победу подопечные Карло Анчелотти не сумели. В компенсированное время, на 90+7-й минуте, "Королевский клуб" остался в меньшинстве – прямую красную карточку за грубый фол получил Ферлан Менди.

Этот поединок стал дебютным в чемпионате Испании для суперзвездного новичка "бланкос" Килиана Мбаппе. Французский форвард отыграл от стартового до финального свистка, но покинул поле без результативных действий.

Укаинский голкипер "Реала" Андрей Лунин весь матч провел на скамейке для запасных. Ворота мадридцев защищал Тибо Куртуа.

Обзор матча "Мальорка" – "Реал" Мадрид

Будет добавлен в скором времени.

Во втором туре Ла Лиги действующий чемпион 25 августа примет "Вальядолид", а "Мальорка" днем ранее на выезде встретится с "Осасуной".

Отметим, что "Реал" начал новый сезон с завоевания Суперкубка УЕФА, где с голом Мбаппе обыграл "Аталанту".

Ранее сообщалось, что "Барселона" с новым тренером обыграла "Валенсию" на старте Ла Лиги.

Читайте также:

"Рома" потеряла очки в дебютном матче Довбика в Серии А – украинец попал в перекладину (видео)

"Манчестер Сити" обыграл "Челси" без Мудрика в центральном матче первого тура АПЛ (видео)

"Шахтер" вернулся на победную тропу, одолев дебютанта УПЛ (видео)