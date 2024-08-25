Аналітик пояснив, чому Путін ігнорує ситуацію в Курській області

Якщо Володимир Путін відреагує на події в Курській області методом мобілізації, це може поставити його у гірше становище, ніж те, у якому він перебуває зараз. Тому він ігнорує Курську операцію та стримує українських військових мінімальною кількістю сил. Російський контроль над засобами масової інформації є достатнім, щоб пропаганда могла поширювати цей наратив.

Про це 24 Каналу сказав ветеран армії США, аналітик OSINT4 Раян МакБет, зауваживши, що Кремль боїться можливих боїв у місті Курськ.

Водночас російська пропаганда вже висуває критичні заяви щодо військових зусиль російського диктатора та його стратегії щодо України.

"Невелику критику Путін зміг би пережити. Однак точно не загальну мобілізацію, в результаті якої діти російських еліт пішли б воювати", – підкреслив МакБет.

Також аналітик відзначив, що росіяни дуже бояться боїв у самому місті Курськ, якби українські військові до нього просунулись. У РФ влада не бажає бачити таку подію у перспективі та не усвідомлює, що війна може обернутись бумерангом.

"Росіяни не хочуть бачити це на своїй території, якщо українські військові дійдуть до Курська, для Росії це буде проблемою", – зауважив ветеран армії США.

Нагадаємо, вторгнення ЗСУ до Курської області мало на меті не лише змусити РФ перекинути війська зі сходу, але й спонукати Захід більш рішуче підтримати Україну зброєю. Також вторгнення на територію РФ повинне додати мотивації втомленим українцям.

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