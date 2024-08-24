Метро на Виноградар: названо нову дату відкриття - куди підуть 14 мільярдів

Як саме планують завершити скандальний довгобуд та які є проблеми.

У городян, які чекають багатостраждальне метро на Виноградар у Києві, з’явився шанс його дочекатися вже за два з половиною роки. Київський метрополітен уклав договір на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар.

Переможцем тендера стало ТОВ "Група компаній "Автострада". Строк виконання будівельних робіт складає 30 місяців, а їхня вартість – 13 мільярдів 785 мільйонів гривень.

Історія з будівництвом метро на Виноградар – це суцільні скандали. Його розпочали у 2019 році. Дві нові станції – "Мостицька" та "Проспект Правди" обіцяли відкрити у 2021 році. Але це не стало реальністю, а лише сумним фіналом для підприємства "Київметробуд", яке збудувало до цього 52 станції столичного метро – з ним розірвано договір.

Тривалий час було незрозуміло, хто ж будуватиме у Києві метро, навіть ширилися чутки, що до цього залучатимуть іноземних будівельників.

Будівництво метро / фото компанії "Автострада"

Готувалися три роки

Зараз за справу береться група компаній "Автострада", яка перемогла на тендері. Тож ТСН.ua поцікавився у її очільника, чи достатньо ресурсів та кадрів під час війни, щоб розпочати роботи та завершити довгобуд за 2,5 роки.

"Галузь будівництва метро останні десять років фактично знищувалась, а від компанії, яка раніше будувала метро у Києві, залишилася лише назва. Та ще й з негативним іміджом, бо тодішні підрядники отримали від замовника величезні кошти у вигляді авансів, але вони не закриті – роботи не виконані. Фактично у нас відсутня в країні галузь з будівництва метро і ми хочемо її відновити. До цього, до речі, ми йшли три роки, бо розуміли, що з часом у Києві, Харкові та Дніпрі буде гостра потреба у будівництві метрополітену", – розповідає ТСН.ua Максим Шкіль, засновник групи компаній "Автострада".

Він додає, що це було лише питанням часу, коли оголосять відповідні тендери та торги.

"Компанія готувалася до цього – як з пошуком кадрів, так і з придбанням відповідного обладнання. Зараз у нас близько 800 фахівців, які раніше працювали на підприємствах з будівництва метрополітену в Україні та за кордоном. Створений окремий підрозділ, який має досвід з проєктування та будівництва метро", – розповідає Максим Шкіль.

Будівництво метро / фото компанії "Автострада"

Щит для риття тунелів буде новий?

Відомо, що від діючої станції "Сирець" до ще не збудованої "Мостицької" був проритий лише один тунель довжиною майже 1300 метрів.

Ці роботи виконували за допомогою німецького тунелепрохідницького щита "Галина" (щит, який риє тунель називають ім'ям дружини начальника ділянки). Другий тунель залишився не збудованим.

ТСН.ua поцікавився, чи буде щит "Галина" використаний для продовження будівництва.

Прохідницький щит "Галина"

Максим Шкіль розповідає, що від тунелепрохідницького щита "Галина" залишився лише корпус, він у розібраному стані і його відновлення потребує 7-8 місяців та значних коштів на капремонт.

"Ми запропонували власнику щита продати його нам. Чекаємо на відповідь. Тим часом вже законтрактували новий щит у тої ж німецької компанії-виробника. Очікуємо, що в другій половині 2025 року новий щит вже буде на ділянці будівництва. Гадаю, що нове обладнання ефективніше працюватиме", – розповідає Максим Шкіль.

Будівництво метро на Виноградар / Фото: фото: Юлія Яценко

Розікрали все, що можна було винести

До речі, нещодавно спалахнув скандал щодо масового розкрадання кольорового металу на будівництві метро на Виноградар, що теж певним чином загальмує темпи будівельних робіт.

Злодії, через відсутність охорони на будівництві, виносили метал у пакетах.

В поліції Києва ТСН.ua повідомили, що як мінімум трьом особам вже повідомлено підозру. Зловмисники вирізали та випалювали електрокабель поруч з будівництвом. Поки невідомо, який за обсягами збиток завдано.

"До моменту передачі нам майданчиків будівництва, ми не несемо відповідальності щодо зберігання там будь-якого обладнання, механізмів та техніки, а також того, що знаходилося у вже збудованому тунелі. Протягом вересня відбудеться процес передачі нам майна, тоді це буде зона нашої відповідальності. Але можу вам сказати, що об’єкти будівництва метро дійсно знаходилися без охорони – був вільний доступ. І розкрадали все, що тільки можна було винести", – зазначає Максим Шкіль.

Метро на Виноградар. З майданчика довгобуду виносять метал та вирізають кабель / колаж ТСН.ua

Що зараз відбувається на будівництві метро?

Він додає, що нове обладнання, яке потрібно для будівництва станцій метро, компанія буде закуповувати.

"Наразі, той обсяг робіт, який у планах на найближчий рік, не потребує наявності тунелепрохідницького щита, бо попереду у нас ще дуже багато підготовчих робіт і до риття тунелів далеко. Зараз виконуємо передислокацію робітників, відкриваємо певне число ділянок – визначаємося, яка саме буде їх кількість. Та паралельно будемо починати роботи", – пояснює Максим Шкіль.

Він зауважує, що допуск на окремі дільниці будівництва тільки зараз відбувається. Передусім на усіх майданчиках будівництва фахівці мають за вересень провести обстеження, щоб знати у якому стані перебувають усі споруди та наявне обладнання.

Як метро на Виноградар розносять на метал

Як витрачатимуть мільярди?

Закінчення будівництва цієї ділянки метро обійдеться місту у майже 14 мільярдів гривень. Але в компанії запевняють, що наразі не йдеться про надання всього обсягу фінансування.

"Фінансування у повному обсязі можливе лише після закінчення війни. Зараз ми будемо виконувати підготовчі роботи, які не мають великої вартості. До кінця цього року плануємо виконати робіт орієнтовно на 700 мільйонів гривень. До речі, контракт підписаний з замовником не передбачає попередньої оплати. Тобто фінансування ми будемо отримувати тільки після звіту по факту виконаних робіт. Гадаю, це абсолютно прозорий спосіб оплати", – зазначає Максим Шкіль.

Будівництво метро / фото компанії "Автострада"

Початок робіт та мобілізація

Розпочати активну фазу будівництва метро на Виноградар планують вже у жовтні. Ми поцікавилися, чи не стане на заваді відновленню робіт мобілізація.

"Багато працівників, які мають досвід з будівництва метро вже мобілізовані до ЗСУ. Звісно, що поточна мобілізація негативно впливає на реалізацію будь-якого об’єкту будівництва. Це ускладнює процеси з виконання робіт, але ми розуміємо, що в країні війна і захист держави – головне", – зауважує керівник компанії.

Раніше ТСН.ua розповідав про новий скандал із ексначальником метро Києва: ремонт тунелів за 1,5 млрд грн замовили балерині (відео).

Знайшли винних в аварії метрополітену між "Деміївською" і "Либідською"!

Читайте також:

Метро на Виноградар розтягують на метал: що відомо про загадкового "несуна" у Києві

Кадровий голод через мобілізацію: у метро Києва розповіли, до чого готуватися і де шукатимуть вихід

Хотів проїзд по 30 гривень і не збудував жодної станції: чим запам’ятався скандальний начальник метро Брагінський