Метро на Виноградарь: названа новая дата открытия — куда пойдут 14 миллиардов

Как именно планируют завершить скандальный долгострой и какие есть проблемы.

У горожан, ожидающих многострадального метро на Виноградарь в Киеве, появился шанс его дождаться уже через два с половиной года. Киевский метрополитен заключил договор на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена в направлении жилмассива Виноградарь.

Победителем тендера стало ООО "Группа компаний "Автострада". Срок выполнения строительных работ составляет 30 месяцев, а их стоимость — 13 миллиардов 785 миллионов гривен.

История со строительством метро на Виноградарь – это сплошные скандалы. Его начали в 2019 году. Две новые станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды" обещали открыть в 2021 году. Но это не стало реальностью, а лишь печальным финалом для предприятия "Киевметрострой", построившего до этого 52 станции столичного метро – с ним расторгнут договор.

Долгое время было непонятно, кто будет строить в Киеве метро, даже ходили слухи, что к этому будут привлекать иностранных строителей.

Строительство метро / фото компании "Автострада"

Готовились три года

Сейчас за дело берется группа компаний "Автострада", победившая на тендере. ТСН.ua поинтересовался у ее руководителя, достаточно ли ресурсов и кадров во время войны, чтобы начать работы и завершить долгострой за 2,5 года.

"Отрасль строительства метро последние десять лет фактически уничтожалась, а от компании, ранее строившей метро в Киеве, осталось только название. Да еще и с негативным имиджем, потому что тогдашние подрядчики получили от заказчика огромные средства в виде авансов, но они не закрыты — работы не выполнены. Фактически у нас отсутствует в стране отрасль по строительству метро и мы хотим ее восстановить. К этому, кстати, мы шли три года, понимая, что со временем в Киеве, Харькове и Днепре будет острая потребность в строительстве метрополитена", – рассказывает ТСН.ua Максим Шкиль, основатель группы компаний "Автострада".

Он добавляет, что это был только вопрос времени, когда объявят соответствующие тендеры и торги.

"Компания готовилась к этому — как с поиском кадров, так и с приобретением соответствующего оборудования. Сейчас у нас около 800 специалистов, ранее работавших на предприятиях по строительству метрополитена в Украине и за рубежом. Создано отдельное подразделение, имеющее опыт по проектированию и строительству метро”, – рассказывает Максим Шкиль.

Строительство метро / фото компании "Автострада"

Щит для рытья тоннелей будет новый?

Известно, что от действующей станции "Сырец" до еще не построенной "Мостицкой" был прорыт только один тоннель длиной почти 1300 метров.

Эти работы выполняли с помощью немецкого туннелепроходческого щита "Галина" (щит, роющий туннель называют именем жены начальника участка). Второй тоннель остался не выстроенным.

ТСН.ua поинтересовался, будет ли щит "Галина" использован для продолжения строительства.

Проходческий щит "Галина"

Максим Шкиль рассказывает, что от туннелепроходческого щита "Галина" остался только корпус, он в разобранном состоянии и его восстановление требует 7-8 месяцев и значительных средств на капремонт.

"Мы предложили владельцу щита продать его нам. Ждем ответа. Тем временем уже законтрактовали новый щит у той же немецкой компании-производителя. Ожидаем, что во второй половине 2025 года новый щит уже будет на участке строительства. Думаю, что новое оборудование будет эффективнее работать", – рассказывает Максим Шкиль.

Строительство метро на Виноградарь / Фото: фото: Юлия Яценко

Разворовали все, что можно было вынести

Кстати, недавно разразился скандал о массовом хищении цветного металла на строительстве метро на Виноградарь, что тоже определенным образом затормозит темпы строительных работ.

Воры, из-за отсутствия охраны на строительстве, выносили металл в пакетах.

В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что как минимум трем лицам уже сообщено подозрение. Злоумышленники вырезали и выжигали электрокабель рядом со строительством. Пока неизвестно, какой по объемам ущерб нанесен.

"До момента передачи нам площадок строительства мы не несем ответственности по хранению там какого-либо оборудования, механизмов и техники, а также того, что находилось в уже построенном тоннеле. В течение сентября состоится процесс передачи нам имущества, тогда это будет зона нашей ответственности. Но могу вам сказать, что объекты строительства метро действительно находились без охраны – был свободный доступ. И разворовывали все, что только можно было вынести", – отмечает Максим Шкиль.

Метро на Виноградарь. С площадки долгостроя выносят металл и вырезают кабель / Коллаж ТСН.ua

Что сейчас происходит на строительстве метро?

Он добавляет, что новое оборудование, необходимое для строительства станций метро, компания будет закупать.

"Пока тот объем работ, который в планах на ближайший год, не требует наличия туннелепроходческого щита, потому что впереди у нас еще очень много подготовительных работ и до рытья тоннелей далеко. Сейчас выполняем передислокацию рабочих, открываем определенное число участков — определяемся, какое именно будет их количество. Но параллельно будем начинать работы", – объясняет Максим Шкиль.

Он отмечает, что допуск на отдельные участки строительства только сейчас происходит. Прежде всего на всех площадках строительства специалисты должны за сентябрь провести обследование, чтобы знать, в каком состоянии находятся все сооружения и оборудование.

Как метро на Виноградарь разносят на металл

Как будут тратить миллиарды?

Окончание строительства этого участка метро обойдется городу почти в 14 миллиардов гривен. Но в компании уверяют, что пока речь не идет о предоставлении всего объема финансирования.

"Финансирование в полном объеме возможно только после окончания войны. Сейчас мы будем выполнять подготовительные работы, не имеющие большой стоимости. До конца этого года планируем выполнить работ ориентировочно на 700 миллионов гривен. Кстати, контракт подписаный с заказчиком не предусматривает предварительную оплату. То есть финансирование мы будем получать только после отчета по факту выполненных работ. Думаю, это абсолютно прозрачный способ оплаты", – отмечает Максим Шкиль.

Строительство метро / фото компании "Автострада"

Начало работ и мобилизация

Начать активную фазу строительства метро на Виноградарь планируют уже в октябре. Мы поинтересовались, не помешает ли возобновлению работ мобилизация.

"Многие работники, имеющие опыт по строительству метро уже мобилизованы в ВСУ. Конечно, текущая мобилизация негативно влияет на реализацию любого объекта строительства. Это усложняет процессы по выполнению работ, но мы понимаем, что в стране война и защита государства – главное", – подчеркивает руководитель компании.

Ранее ТСН.ua рассказывал о новом скандале с эксначальником метро Киева: ремонт тоннелей за 1,5 млрд грн заказали балерине (видео).

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