Догляд за ліліями після цвітіння в серпні

Лілії уже відцвітають і подовжити їхнє цвітіння ми ніяк не можемо. Щоб наступного року квіти лілій радували нас пишними квітами, потрібно прикласти деякі зусилля. Від цього залежить, чи цвістиме лілія наступного року і, чи збережеться вона взагалі.

Чи потрібно обрізати лілії після цвітіння

Чи зрізати лілії після цвітіння — це досить спірне питання. Більшість квітникарів вважають, що не потрібно зрізати під корінь стебло з квітконосом, що вже відцвів. Хоча він вже не радує наше око квіткою, але продовжує функціонувати як орган рослини. Якщо ви зріжете квітконос, ви порушите обмін речовин у квітці, яка після цвітіння накопичує ресурси та забезпечує живленням підземну частину, цибулину. Тому експерти радять залишити стебло та квітконос доки вони природним шляхом не засохнуть. А от зів'ялі квітки потрібно зрізати відразу ж, якщо залишити їх на квітконосі, почнеться формування та дозрівання насіння.

Як поливати лілії після цвітіння

Лілії потрібний помірний полив, великої кількості вологи вони не потребують. Якщо стоїть суха спекотна погода, достатньо поливати рослину раз у 7-10 днів. А під час рясних дощів дуже важливо захистити квіти від надлишку вологи, інакше цибулини можуть загнити.

Як удобрювати лілії після цвітіння

Підживлювати лілію після цвітіння потрібно, щоб підвищити її захисні сили проти інфекцій, для насичення її речовинами, що допоможуть пережити зиму.

Після того, як лілії відцвіли, підживіть лілію золою, а потім через декілька тижнів одним із препаратів на вибір - суперфосфатом, сульфатом або монофосфатом калію, калімагнезією. Але краще підживити комплексним "сезонним" препаратом для квітучих багаторічників.

Коли та як пересаджувати лілії після цвітіння

Якщо надземна частина рослини вже засохла і ви її обрізали, можна викопати цибулини для осінньої пересадки.

Пересаджуйте лілії у заздалегідь підготовлену землю. При перекопуванні внесіть у ґрунт будь-який розпушувач і компост Зробіть посадкові ямки, для дорослих, великих цибулин глибиною 15-20 см, для діток — не більше 10 см і добре полийте їх. Зверху засипте сумішшю піску та садової землі. Пересаджуючи квіти, дотримуйтесь дистанції між квітами не менше 30 см. При пересадці восени рекомендується встановити маркери, наприклад, кілочки, щоб навесні не пошкодити паростки.

Як зберегти цибулини лілій після викопування

Якщо ви плануєте висаджувати викопані цибулини лише навесні наступного року, потрібно правильно їх зберегти. Видаліть землю, що налипла, просушіть цибулини кілька годин на відкритому повітрі, в тіні. Пошкодженим з ознаками можливих хвороб тощо цибулинам проведіть додаткову дезінфекцію у розчині фунгіциду, і знову висушіть. Зберігати весь посадковий матеріал можна в дерев'яних ящиках або картонних коробках, розкладеним в один ша у затемненому приміщенні із температурою від нуля до +5℃.

Якщо ви забезпечили ліліям правильний полив, підживлення, своєчасно видаляли бур'яни і розпушували ґрунт — рослини чудово перенесуть зиму, на початку літа порадують пишним цвітінням.

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