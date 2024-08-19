Які квіти можна садити та сіяти в серпні

Що посадити на клумбі в серпні, які квіти можна висаджувати, пересаджувати у кінці літа

Квітник може радувати нас протягом усього садового сезону, якщо правильно вибирати час та квіти для посадки. У кінці літа найкраще посадити дворічні та багаторічні квіти, які зацвітуть наступного літа.

Розповідаємо, які квіти радять садити квіткарі в кінці літа.

Серпневі квіти: які квіти краще садити та сіяти у серпні

Які дворічні квіти висадити наприкінці літа

Гвоздика китайська

Видів гвоздики дуже багато, існують як багаторічні види, так і однорічні та дворічні види гвоздик. Тому, обираючи гвоздики для посадки, зверніть увагу на опис, оскільки сорти садової гвоздики мають свій час цвітіння, різняться за висотою та розмірами квітів. Для садіння у серпні вибирайте тільки дворічні холодостійкі гвоздики.

Флокси

Час цвітіння флоксів залежить від виду. Можна підібрати сорти за термінами цвітіння, які будуть прикрашати сад з весни до глибокої осені. Низькорослі сорти мають висоту 40 см, середні висотою до 90 см. Тому, можна вдало підібрати флокси та посадити в серпні на альпійській гірці, у квітнику, і в саду монокультури.

Садова ромашка

Ромашка буде мати чудовий вигляд в групових насадженнях на газоні, у високих бордюрах, вздовж огорож та стін. Садова ромашка невибаглива, тому садити та пересаджувати її можна не лише в серпні, але і в будь-який час, коли рослина не квітне. Але серпень, є найбільш вдалим часом для висаджування рослини, тому ще спека в цей час не надто сильна і рослини краще приживуться.

Дельфініум

Дельфініум додасть до вашої клумби синього кольору. Хоча крім синіх сортів, є види з рожевими та білими квітами. Це високі рослини, які гарно ростуть в добре освітлених місцях з невеликим затінком. Рослина не любить вогкості та застою вод, вимагає підживлення мінеральними та органічними добривами.

Рудбекія

Це одна з найяскравіших багаторічних рослин, яка квітне в другій половині літа і восени. Великі, жовті, конусоподібні із чорною або коричневою серцевиною суцвіття радуватимуть досить довго. Висаджувати рудбекію потрібно в добре дренований ґрунт, на сонячному місці або в легкому затінку.

Садовий дзвіночок

Зазвичай рослину вирощують, як дворічники. Суцвіття з'являються наприкінці весни, квітнуть протягом травня — липня. Якщо видаляти відцвілі квітки, дзвіночка буде цвісти довше. Низькорослі сорти підходять для альпінаріїв, бордюрів, кашпо, високі розлогі види будуть доречні в мікс-бордерах, де їх розміщують разом з іншими багатолітниками.

Маргаритки

Багаторічні рослини, які вирощують, як дворічники. Квітне маргаритка з травня по липень, можливе повторне цвітіння восени. Сіяти маргаритки можна і прямо в ґрунт, і в розсадні ящики, висаджуючи розсаду восени у квітники. Насіння заглиблювати не слід, достатньо лише злегка припорошив ґрунтом і притиснути, щоб воно щільніше прилягали до ґрунту. Ділити кущі та пересаджувати рослини можна в будь-яку пору, навіть квітучими.

Які багаторічники можна садити, пересаджувати у серпні

У серпні ділять і пересаджують кущі таких багаторічників як іриси, півонії, лілії, конвалії, ломиніс (клематис) та примули. Ці рослини вже не квітнуть і до вересня знаходяться в стадії відносного спокою. Тому серпень є найкращим часом для їх розмноження діленням куща.

Акуратно викопайте рослину, почистіть коріння від ґрунту і зріжте листя. Руками чи ножем розділіть кущ на частини. Рани присипте деревним вугіллям. В ями для висаджування додайте добрив, щоб кілька років рослини прекрасно цвіли. Не варто пересаджувати рослину у спеку, велика ймовірність того, що вони не приживуться.

В кінці серпня можна висаджувати цибулинні рослини – тюльпани, нарциси, гіацинти й інші дрібно цибулинні. У центральних та південних областях України цибулинні культури висаджують в кінці вересня, жовтні, а при теплій погоді – навіть на початку листопада.

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