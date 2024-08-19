Какие цветы можно сеять в августе

Что посадить на клумбе в августе, какие цветы можно высаживать, пересаживать в конце лета.

Цветник может радовать нас в течение всего садового сезона, если правильно выбирать время и цветы для посадки. В конце лета лучше посадить двухлетние и многолетние цветы, которые зацветут следующим летом.

Рассказываем, какие цветы советуют сажать цветоводы в конце лета.

Августовские цветы: какие цветы лучше сажать и сеять в августе

Какие двухлетние цветы высадить в конце лета

Гвоздика китайская

Видов гвоздики очень много, существуют как многолетние виды, так и однолетние и двухлетние гвоздики. Поэтому, выбирая гвоздики для посадки, обратите внимание на описание, поскольку сорта садовой гвоздики имеют время цветения, отличаются по высоте и размерам цветов. Для посадки в августе выбирайте холодостойкие двухлетние гвоздики.

Флоксы

Время цветения флоксов зависит от вида. Можно подобрать сорта по срокам цветения, которые будут украшать сад с весны до глубокой осени. Низкорослые сорта имеют высоту 40 см, средние высотой до 90 см. Поэтому можно удачно подобрать флоксы и посадить в августе на альпийской горке, в цветнике и в саду монокультуры.

Садовая ромашка

Ромашка будет прекрасно выглядеть в групповых насаждениях на газоне, в высоких бордюрах, вдоль заборов и стен. Садовая ромашка неприхотлива, поэтому сажать и пересаживать ее можно не только в августе, но и в любое время, когда растение не цветет. Но август является наиболее удачным временем для высадки растения, поэтому еще жара в это время не слишком сильна и растения лучше приживутся.

Дельфиниум

Дельфиниум прибавит вашей клумбе синего цвета. Хотя кроме синих сортов есть виды с розовыми и белыми цветами. Это высокие растения, хорошо растут в хорошо освещенных местах с небольшим тени. Растение не любит сырость и застой вод, требует подкормки минеральными и органическими удобрениями.

Рудбекия

Это одно из самых ярких многолетних растений, цветущее во второй половине лета и осенью. Большие, желтые, конусообразные с черной или коричневой сердцевиной соцветия будут радовать довольно долго. Высаживать рудбекию нужно в хорошо дренированную почву, на солнечном месте или в легкой тени.

Садовый колокольчик

Обычно растение выращивают как двухлетники. Соцветия появляются в конце весны, цветут в течение мая — июля. Если удалять отцветшие цветки, колокольчик будет цвести дольше. Низкорослые сорта подходят для альпинариев, бордюров, кашпо, высокие раскидистые виды будут уместны в микс-бордерах, где их размещают вместе с другими многолетниками.

Маргаритки

Многолетние растения выращиваемые как двухлетники. Цветет маргаритка с мая по июль, возможно повторное цветение осенью. Сеять маргаритки можно и прямо в грунт, и в рассадные ящики, высаживая рассаду осенью в цветники. Семена углублять не следует, достаточно лишь слегка припылить почвой и прижать, чтобы они плотнее прилегали к почве. Делить кусты и пересаживать растения можно в любое время, даже цветущими.

Какие многолетники можно сажать, пересаживать в августе

В августе делят и пересаживают кусты таких многолетников как ирисы, пионы, лилии, ландыши, ломинис (клематис) и примулы. Эти растения уже не цветут и к сентябрю находятся в стадии относительного покоя. Поэтому август является лучшим временем для их размножения делением куста.

Аккуратно выкопайте растение, почистите корни от почвы и срежьте листья. Руками или ножом разделите куст на две части. Раны присыпьте древесным углем. В ямы для высадки добавьте удобрения, чтобы несколько лет растения прекрасно цвели. Не стоит пересаживать растение в жару, велика вероятность того, что они не приживутся.

В конце августа можно высаживать луковичные растения – тюльпаны, нарциссы, гиацинты и другие мелколуковочные. В центральных и южных областях Украины луковичные культуры высаживают в конце сентября, октябре, а при теплой погоде – даже в начале ноября.

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