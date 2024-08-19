Премьер-министр Индии приедет в Украину: когда это может произойти

Нарендра Моди посетит Украину в августе, в том числе 23 или 24 числа.

Недавно встречавшийся с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Украину.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Индии, пишет Reuters.

Это будет первая поездка Моди в Украину после начала войны с Россией и спустя примерно месяц после его встречи с Путиным в Москве. Подробности визита будут обнародованы позже.

По информации индийских СМИ, Моди может приехать в Киев в конце августа, а именно 23 или 24 августа в День независимости Украины. Перед визитом в Киев премьер-министр посетит Польшу 21 августа.

Напомним, премьер Индии Нарендра Моди встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в день, когда российские войска нанесли удар по детской больнице "Охматдет" в Украине. Владимир Зеленский отреагировал на это событие, отметив, что в тот день, когда Моди обнимался с Путиным, российская ракета попала в больницу, где лечили маленьких онкобольных, и 8 июля в Украине погибли почти 40 человек.

Во время встречи с Путиным Моди также высказался о войне в Украине, заявив, что нельзя найти решение конфликта на поле боя и что Киев и Москва должны сесть за стол переговоров.

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