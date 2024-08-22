Троянда перетворилася на шипшину: що робити

Що потрібно робити, якщо троянда перетворилася на шипшину

Троянда переродилася, переросла в шипшину, таке буває, коли культурне щеплення садової троянди слабшає або гине, і троянда перетворюється на шипшину.

Практично всі сортові троянди є щепленими рослинами. Троянди розмножують за допомогою щеплення на шипшину, для цього вибирають особливі сорти шипшини, які значно покращують морозостійкість, силу росту, стійкість до хвороб саджанців. Підщепа – шипшина, коренева система і коренева шийка (місце переходу коренів в пагони) використовують для приживлення прищепи. Прищепа – це частина культурної троянди, яку використовують для щеплення, розмноження сорту або гібрида.

Чому троянда переростає в шипшину

Одна з причин, чому замість троянди раптом починає рости шипшина - це погано зроблене щеплення і неправильний вибір підщепи. У саджанців поганої якості виростає «дика поросль» шипшини, яка забирає поживні речовини, воду у пагонів культурної троянди. Сортова частина троянди поступово слабшає і гине.

Якщо виключити неякісні саджанці, причини загибелі троянд та росту шипшини потрібно шукати в не правильній агротехніці.

Занадто глибока або поверхнева посадка, коли місце щеплення надто заглиблене, або навпаки, кущ стає слабким, схильним до захворювань, а з підщепи почне рости шипшина.

Хвороби й шкідники можуть призвести до загибелі куща, а навесні, замість пагонів троянди з'являться пагони шипшини.

Невідповідні ґрунти, застій води, і саджанці вимокають. Надлишкова кислотність або лужність ґрунту також може привести до загибелі рослини.

Недостатня освітленість місця посадки, недолік елементів харчування.

Як врятувати троянду, що переродилася

Щоб врятувати троянду, фахівці радять обережно розкопати ґрунт біля кореня троянди, щоб звільнити від землі місце щеплення. Зріжте біля самої основи відростки, що йдуть від коріння, видаліть ті пагони, що розташовані нижче місця щеплення. Все, що росте вище, це пагони троянди, їх не чіпайте.

Місця зрізу потрібно обробити , дати злегка підсохнути і засипати стовбур землею так, щоб місця щеплення заглиблено достатньо.

Через деякий час потрібно підживити кущі суперфосфатом. З появою нової порослі шипшини дії необхідно повторити.

Як відрізнити пагони шипшини від пагонів троянд

Відрізнити троянду від шипшини можна за допомогою кольору гілок - пагони культурних сортів мають червонуватий відтінок молодих гілочок. Світло-зелені паростки, які ростуть нижче місця щеплення або біля куща прямо з землі – це швидше за все це поросль шипшини.

Але у білих та світлих сортів колір молодих пагонів, як і у шипшини світло-зелений. Щоб відрізнити потрібно порахувати листочки -- у сортових троянд складний лист складається з 5 листочків, а у шипшини – з 7.

Листя культурних рослин– щільне, глянцеве або напівматове, гладке. Листя шипшини шорстке, не таке велике як у троянд, видовжено-витягнуте, з подовженим загостреним кінчиком.

Як відрізнити лисят троянд та шипшини/ фото: yaskravaklumba.com.ua

У чайно-гібридних троянд, флорибунди, кущових садових форм пагони, зазвичай, міцні, облистяні. Якщо у такого куща з'явився довгий як батіг пагін на якому мало листів, то швидше за все це шипшина.

Плетисті троянди теж можуть давати швидкорослі прямі пагони, але від шипшини вони будуть відрізнятися більшими листками, більш щільною темно-зеленою або трохи червонуватою корою.

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