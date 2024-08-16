В Севастополе — "работа ПВО"

Во временно оккупированном Севастополе "работает ПВО".

По предварительным данным, распространяющим рос"СМИ", якобы сбит один "украинский беспилотник" над акваторией Черного моря.

"Все службы приведены в состояние боевой готовности, – убеждает губернатор Михаил Развожаев.

Пока больше подробностей не озвучивается.

Также читайте Плетенчук рассказал о деятельности аэродромов РФ в Крыму

Напомним, ранее партизаны зафиксировали опрокидывание российского ПВО из Крыма ближе к Крымскому мосту, но на территории РФ. Колонну сопровождали военные машины. Партизаны не исключают, что ВС РФ ожидают ударов по мосту и не хотят покидать систему ПВО в Крыму, после разрушения сооружения.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.