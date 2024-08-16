В Севастополе — "работа ПВО"

Оккупантов ждет неспокойная ночь.
Во временно оккупированном Севастополе "работает ПВО".
По предварительным данным, распространяющим рос"СМИ", якобы сбит один "украинский беспилотник" над акваторией Черного моря.
"Все службы приведены в состояние боевой готовности, – убеждает губернатор Михаил Развожаев.
Пока больше подробностей не озвучивается.
Напомним, ранее партизаны зафиксировали опрокидывание российского ПВО из Крыма ближе к Крымскому мосту, но на территории РФ. Колонну сопровождали военные машины. Партизаны не исключают, что ВС РФ ожидают ударов по мосту и не хотят покидать систему ПВО в Крыму, после разрушения сооружения.
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