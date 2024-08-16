У Севастополі - "робота ППО"

На окупантів чекає неспокійна ніч.
У тимчасово окупованому Севастополі "працює ППО".
За попередніми даними, які поширюють рос"ЗМІ", нібито збито одного "українського безпілотника" над акваторією Чорного моря.
"Усі служби приведено у стан бойової готовності, - переконує губернатор Михайло Развожаєв.
Наразі більше подробиць не озвучується.
Нагадаємо, раніше партизани зафіксували перекидання російського ППО з Криму ближче до Кримського мосту, але на території РФ. Колону супроводжували військові машини. Партизани не виключають, що ЗС РФ очікують ударів по мосту і не хочуть залишати системи ППО в Криму, після руйнування споруди.
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