Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Севастополі - "робота ППО"

У Севастополі - "робота ППО"

Місцевих жителів закликають відійти від вікон / Фото: Вікіпедія

На окупантів чекає неспокійна ніч.

У тимчасово окупованому Севастополі "працює ППО". 

За попередніми даними, які поширюють рос"ЗМІ", нібито збито одного "українського безпілотника" над акваторією Чорного моря.

"Усі служби приведено у стан бойової готовності, - переконує губернатор Михайло Развожаєв.

Наразі більше подробиць не озвучується. 

Нагадаємо, раніше партизани зафіксували перекидання російського ППО з Криму ближче до Кримського мосту, але на території РФ. Колону супроводжували військові машини. Партизани не виключають, що ЗС РФ очікують ударів по мосту і не хочуть залишати системи ППО в Криму, після руйнування споруди.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

ГУР підсмажило російського "Тунця"! Гучно в Криму!

ГУР підсмажило російського "Тунця"! Гучно в Криму!

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація