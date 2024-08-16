День ангела 16 серпня: кого та як вітати з іменинами

16 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 16 серпня

16 серпня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Івана, Степана, Якова, Ганну.

Олександр — з давньогрецького означає "захисник". В дитинстві саме дуже сміливий хлопчик, тому відповідає своєму імені. В дорослому віці стає мужнім, працьовитим.

Іван — з давньоіудейського перекладається як "милість Божа". В дитинстві спокійний, добрий. В дорослому віці сильно залежить від критики, не любить квапитися.

Степан — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "вінець". В дитинстві має легкий характер. В дорослому віці стає добродушним, справедливим, сором'язливим.

Яків — з давньоєврейського означає "другий за народженням". В дитинстві завжди наслідує свого батька. В дорослому віці стає м'яким, добродушним та веселим.

Ганна — прийшло до нас з Давньої Греції, перекладається як "прихильність". В дитинстві спокійна і добра. В дорослому віці стає посидющою, працьовитою і відповідальною.

День ангела 16 серпня — душевні привітання в прозі

Народні прикмети 16 серпня / Фото: pixabay.com

З Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від життєвих бур і дарує світло та натхнення на кожен день. Бажаю миру в душі, міцного здоров'я та здійснення всіх мрій!

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі багато радості, тепла і любові. Нехай твій Ангел-охоронець завжди веде тебе правильним шляхом, даруючи віру в краще і силу долати всі труднощі.

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Зі святом тебе, з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, охороняв тебе від зла та наповнював серце добром і любов'ю. Нехай кожен твій день буде сповнений радості, миру та гармонії.

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З Днем Ангела! Нехай твій Ангел завжди стоїть на сторожі твого щастя, здоров'я і благополуччя. Бажаю, щоб усі твої добрі справи знаходили відгук у серцях людей, а любов і радість були постійними супутниками твого життя.

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей особливий день принесе тобі багато радості, тепла і натхнення. Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе і допомагає втілювати в життя всі твої найсміливіші плани та мрії.

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