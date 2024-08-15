16 серпня — яке церковне свято, чому молодим дівчатам не можна дивитися в дзеркало

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 16 серпня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Діомида. Він жив у III столітті в Малій Азії, ймовірно, в місті Тарс (теперішня територія Туреччини).

Діомид народився у знатній родині та з дитинства мав дар зцілення. Він став лікарем, але не лише лікував тіла людей, а й проповідував християнську віру, допомагаючи людям знайти духовне здоров'я. Зі своєї праці Діомид не брав винагороди, бо вважав, що цей дар йому даний Богом для служіння іншим.

За свою діяльність він був заарештований за наказом римського імператора Діоклетіана, відомого своїми переслідуваннями християн. Святий Діомид мужньо відмовився відректися від віри та продовжував прославляти Ісуса Христа, незважаючи на загрози. Його піддали жорстоким тортурам і зрештою стратили, відсікши йому голову.

Є легенда, що після страти, коли тіло Діомида привезли до правителя, який наказав його вбити, той осліп. Вважається, що це було Боже покарання за мучеництво святого.

Церковне свято 16 серпня — Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа

Цей образ виник внаслідок дотику тканини до обличчя Ісуса Христа, залишивши на ній відбиток Його лику.

Існує кілька легенд про походження цього образу. Одна з них розповідає про правителя Едеси, Авгаря V, який страждав від важкої хвороби. Почувши про чудеса Ісуса, він послав свого художника Ананію, щоб той намалював портрет Христа. Однак Ананія не зміг цього зробити через сяйво, що виходило від обличчя Ісуса. Тоді Ісус притулив полотно до Свого обличчя, і на ньому чудесним чином відбилося Його зображення. Цей образ був доставлений до Авгаря, який зцілився після дотику до нього.

Інша версія легенди, більш поширена в католицькій церкві, розповідає про благочестиву жінку Вероніку, яка подала Ісусу хустку, коли Він ніс хрест на Голгофу. Ісус витер обличчя, і на хустці залишився Його лик. Цей образ став першою в історії іконою і має велике значення для християнської традиції.

Прикмети 16 серпня

Народні прикмети 16 серпня / Фото: pixabay.com

Вранці трава покрилася інеєм, буде великий урожай наступного року.

Хороша погода — рано прийде весна.

На сході сонця небо червоне до вітряної погоди.

Що завтра не можна робити

Вважається, що цього дня заборонено дивитися в дзеркало. Особливо це правило стосується молодих дівчат. Інакше дзеркало забере собі всю енергію та красу. Також не слід ворожити, тому що в життя прийдуть нещастя.

Що можна робити завтра

Цього дня наші предки проводили обряди проти безсоння і кошмарів. Якщо приснилося щось погане, брали 12 трав, перев'язували їх червоною шерстяною ниткою, а потім "підмітали" постіль на рівні подушки.

Читайте також: