Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сили Оборони України звільнили Внєзапноє Курської області РФ - Deep State

Сили Оборони України звільнили Внєзапноє Курської області РФ - Deep State

ЗСУ продовжують рухатися вперед / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ увійшли черговий населений пункт.

Мапу бойових дій оновлено. 

Про це інформує аналітичний канал Deep State у повідомленні у ніч проти 16 серпня 2024 року. 

"Сили Оборони України звільнили Внєзапноє", - йдеться у повідомленні. Йдеться про Внєзапное Курської області РФ. 

Проте ворог просунувся біля Піщаного та в Красногорівці.

Раніше стало відомо, що від початку операції на Курщині Сили оборони загалом взяли під контроль вже 82 населені пункти.

Читайте також:

ЗСУ скинули російський прапор у Внезапному Курської області

ЗСУ скинули російський прапор у Внезапному Курської області

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація