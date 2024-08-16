Сили Оборони України звільнили Внєзапноє Курської області РФ - Deep State

ЗСУ увійшли черговий населений пункт.
Мапу бойових дій оновлено.
Про це інформує аналітичний канал Deep State у повідомленні у ніч проти 16 серпня 2024 року.
"Сили Оборони України звільнили Внєзапноє", - йдеться у повідомленні. Йдеться про Внєзапное Курської області РФ.
Проте ворог просунувся біля Піщаного та в Красногорівці.
Раніше стало відомо, що від початку операції на Курщині Сили оборони загалом взяли під контроль вже 82 населені пункти.
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