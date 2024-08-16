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Силы Обороны Украины освободили Внезапное Курской области РФ — Deep State

Силы Обороны Украины освободили Внезапное Курской области РФ — Deep State

ВСУ продолжают двигаться вперед / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ВСУ вошли очередной населенный пункт.

Карта боевых действий обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State в сообщении в ночь на 16 августа 2024 года.

"Силы Обороны Украины освободили Внезапное", — говорится в сообщении. Речь идет о Внезапном Курской области РФ.

Однако враг продвинулся у Песчаного и в Красногоровке.

Ранее стало известно, что с начала операции на Курщине Силы обороны в общей сложности взяли под контроль уже 82 населенных пункта.

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