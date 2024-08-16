Силы Обороны Украины освободили Внезапное Курской области РФ — Deep State

ВСУ вошли очередной населенный пункт.
Карта боевых действий обновлена.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State в сообщении в ночь на 16 августа 2024 года.
"Силы Обороны Украины освободили Внезапное", — говорится в сообщении. Речь идет о Внезапном Курской области РФ.
Однако враг продвинулся у Песчаного и в Красногоровке.
Ранее стало известно, что с начала операции на Курщине Силы обороны в общей сложности взяли под контроль уже 82 населенных пункта.
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