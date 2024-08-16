Росіяни перекрили міст через Керченську протоку: спалахнула пожежа

Рух автотранспорту Керченським тимчасово перекрито.

Про це інформують представники окупаційної влади.

"Тих, хто перебуває на мосту та в зоні огляду просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Також йдеться про те, що у черзі з боку Тамані перебуває 90 транспортних засобів. З боку Керчі черги перед пунктом огляду немає.

До того ж нібито "сили ППО "та ЧФ при відбитті "атаки ЗСУ" у Севастополі збили, за попередніми даними, три безпілотники, постраждалих немає. Про це заявили представники росіян на півострові.

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Але очевидці повідомляють, що Керченський міст перекрито, а над містом вибухи.

"І, схоже, є приліт на горі Мітрідат, де стояв "Панцир-С1", після вибуху - сильна пожежа", - інформують моніторингові канали.

Нагадаємо, раніше партизани зафіксували перекидання російського ППО з Криму ближче до Кримського мосту, але на території РФ. Колону супроводжували військові машини. Партизани не виключають, що ЗС РФ очікують ударів по мосту і не хочуть залишати системи ППО в Криму, після руйнування споруди.

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