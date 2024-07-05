Росія втрачає контроль над окупованим Кримом — експерт

Сили оборони України поступово зменшують військову присутність росіян в окупованому Криму, знищуючи їхні військові об'єкти та послаблюючи бойові можливості окупантів на півострові.

Таку думку висловив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі "Еспресо".

За словами Селезньова, хоча процес витіснення російських окупантів з Криму відбувається повільно, він є послідовним і ефективним. Експерт зазначив, що Сили оборони України активно працюють над знищенням військових об'єктів противника на території півострова.

"Коли ворог змушений ховати свої ракетоносії ближче до Новоросійська, то це точно не про військову присутність. Коли ворог втрачає свої ресурсні можливості ППО та ПРО в Криму, то це також не про військову присутність на півострові", - пояснив експерт.

Селезньов також нагадав про успішні операції зі знищення ворожих складів з боєприпасами, технікою та іншим озброєнням в Криму, що суттєво ослаблює бойові можливості російської окупаційної армії.

За його словами, важливо знищити і сам Кримський міст. Він згадав заяви керівників українських спецслужб Кирила Буданова та Василя Малюка про те, що конструкція Кримського мосту є зайвою і має бути знищена. Селезньов каже, що 2024 рік оголошено роком особливої уваги до окупованого Криму.

"В Силах оборони неодноразово заявляли про те, що 2024 рік буде роком особливої уваги до окупованого Криму. Ворог має відчути, що Крим - це не їхня земля, а українська. Ця земля буде палати під ногами росіян до тих пір, поки останній окупант не залишить територію Криму", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, 1 липня українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму.

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