Астрологічний прогноз на 16 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна заряджатися енергією від усього, що приносить задоволення — улюбленої роботи, спілкування, хороших фільмів і книжок.

Символ дня: Колесо.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір: синій.

Щасливе каміння дня: рубін, опал.

За яку частину тіла відповідає: кровоносна система.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають без серйозних наслідків, але тривати вони можуть дуже довго, тому за перших симптомів недуги необхідно одразу ж вжити необхідних заходів.

Харчування дня: потрібно очищати організм від шлаків і токсинів, використовуючи рідину — мінеральну воду, трав'яні чаї та вітамінні відвари.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: один із найкращих днів для проведення будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: день сприятливий для опрацювання карми.

Сни дня: сни нинішньої ночі розкажуть про те, яке життєве питання непокоїть людину.

Табу дня: потрібно відмовитись від будь-яких фінансових угод – замість прибутку вони можуть призвести до збитків.

Цитата дня: «Спочатку мрії здаються неможливими, потім неправдоподібними, а потім неминучими» (Крістофер Рів).

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