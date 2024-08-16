Астрологический прогноз на 16 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно подзаряжаться энергией от всего, что доставляет удовольствие – любимой работы, общения, хороших фильмов и книг.
Символ дня: колесо.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: рубин, опал.
За какую часть тела отвечает: кровеносная система.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят без серьезных последствий, но длиться они могут очень долго, поэтому при первых симптомах недуга необходим сразу же принять необходимые меры.
Питание дня: нужно очищать организм от шлаков и токсинов, используя жидкость: минеральную воду, травяные чаи и витаминные отвары.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: один из лучших дней для проведения любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: день благоприятен для проработки кармы.
Сны дня: сны нынешней ночи расскажут о том, какой жизненный вопрос беспокоит человека.
Табу дня: нужно отказаться от любых финансовых сделок – вместо прибыли они могут привести к убыткам.
Цитата дня: "Сначала мечты кажутся невозможными, затем неправдоподобными, а потом - неизбежными" (Кристофер Рив).
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