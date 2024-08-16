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Астрологический прогноз на 16 августа

Астрологический прогноз на 16 августа

Колесо - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда можно подзаряжаться энергией от всего, что доставляет удовольствие – любимой работы, общения, хороших фильмов и книг.

Символ дня: колесо. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: синий. 

Счастливые камни дня: рубин, опал.

За какую часть тела отвечает: кровеносная система. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят без серьезных последствий, но длиться они могут очень долго, поэтому при первых симптомах недуга необходим сразу же принять необходимые меры. 

Питание дня: нужно очищать организм от шлаков и токсинов, используя жидкость: минеральную воду, травяные чаи и витаминные отвары. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: один из лучших дней для проведения любых садово-огородных работ. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для проработки кармы. 

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут о том, какой жизненный вопрос беспокоит человека. 

Табу дня: нужно отказаться от любых финансовых сделок – вместо прибыли они могут привести к убыткам.

Цитата дня: "Сначала мечты кажутся невозможными, затем неправдоподобными, а потом - неизбежными" (Кристофер Рив). 

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