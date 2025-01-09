Ночью Белгородщина пострадала от атаки беспилотников

В ночь на 9 января 2024 года над Белгородом и Белгородским районом РФ "сработала система ПВО" — якобы сбиты несколько вражеских беспилотников.

Об этом сообщают местные чиновники.

По предварительной информации, никто не пострадал.

В Белгороде в результате падения обломков одного из сбитых беспилотников в многоквартирном доме пробита кровля и поврежден потолок в одной квартире.

Обломки еще одного беспилотника свалились в селе Крутый Лог Белгородского района. На территории частного домовладения поврежден автомобиль и выбиты окна в доме. Также зафиксированы локальные повреждения на линии электропередачи – в нескольких домах временно отсутствует электроснабжение.

"Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы начнут восстановительные работы в светлое время суток", — говорится в сообщении российских властей.

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Ранее стало известно, что вблизи базы Северного флота России произошло два взрыва.

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