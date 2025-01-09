Ночью Белгородщина пострадала от атаки беспилотников

Неспокойные ночи в России продолжаются
В ночь на 9 января 2024 года над Белгородом и Белгородским районом РФ "сработала система ПВО" — якобы сбиты несколько вражеских беспилотников.
Об этом сообщают местные чиновники.
По предварительной информации, никто не пострадал.
В Белгороде в результате падения обломков одного из сбитых беспилотников в многоквартирном доме пробита кровля и поврежден потолок в одной квартире.
Обломки еще одного беспилотника свалились в селе Крутый Лог Белгородского района. На территории частного домовладения поврежден автомобиль и выбиты окна в доме. Также зафиксированы локальные повреждения на линии электропередачи – в нескольких домах временно отсутствует электроснабжение.
"Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы начнут восстановительные работы в светлое время суток", — говорится в сообщении российских властей.
Ранее стало известно, что вблизи базы Северного флота России произошло два взрыва.
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