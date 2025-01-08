РФ снизила темпы продвижения на фронте: подробности от военного эксперта

Темпы продвижения оккупационной армии РФ снизились. Украинские военные не допускают возможности для оккупантов совершить классическую наступательную операцию.

Об этом сообщил военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ.

"Если в ноябре, допустим, темпы продвижения противника составляли в среднем 26 квадратных километров в сутки, то в декабре они составляли уже 19. Я понимаю, что для Украины это слабое утешение, но это тренд, который мы наблюдаем", — сказал Грабский.

Серьезных изменений в тактике оккупантов в течение последних двух-трех месяцев не наблюдается. По словам эксперта, захватчики не имеют возможности атаковать массами войск с большим применением наземной техники.

"В результате расширенной географии нанесение ударов и применение управляемых авиационных бомб количественно снизилось примерно на 30, что тоже вносит свои коррективы, ослабляя возможности противника вести наступательные действия", — пояснил Грабский.

У армии РФ есть возможность накапливать определенные ресурсы. Впрочем, система боевой подготовки в России действует на грани своих лимитов. По словам военного эксперта, в этой связи время подготовки контрактников сокращается. Это – две недели.

Военный эксперт считает, что РФ входит в тот режим, в котором не сможет вести широкомасштабные боевые действия.

"Сегодня, обсуждая нашу ситуацию на линии фронта, мы отмечаем, что максимум усилий сосредотачивается непосредственно на Донецком направлении, а на других направлениях противник ведет бои местного значения. Это все, на что они способны на сегодняшний день", — говорит Сергей Грабский.

Напомним, ранее военный эксперт Роман Свитан оценил, сколько будет продолжаться война в Украине. По его словам, 2025 год не станет "годом последнего выстрела".

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