РФ снизила темпы продвижения на фронте: подробности от военного эксперта

Тактика оккупантов особо не изменилась, отмечает эксперт.
Темпы продвижения оккупационной армии РФ снизились. Украинские военные не допускают возможности для оккупантов совершить классическую наступательную операцию.
Об этом сообщил военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ.
"Если в ноябре, допустим, темпы продвижения противника составляли в среднем 26 квадратных километров в сутки, то в декабре они составляли уже 19. Я понимаю, что для Украины это слабое утешение, но это тренд, который мы наблюдаем", — сказал Грабский.
Серьезных изменений в тактике оккупантов в течение последних двух-трех месяцев не наблюдается. По словам эксперта, захватчики не имеют возможности атаковать массами войск с большим применением наземной техники.
"В результате расширенной географии нанесение ударов и применение управляемых авиационных бомб количественно снизилось примерно на 30, что тоже вносит свои коррективы, ослабляя возможности противника вести наступательные действия", — пояснил Грабский.
У армии РФ есть возможность накапливать определенные ресурсы. Впрочем, система боевой подготовки в России действует на грани своих лимитов. По словам военного эксперта, в этой связи время подготовки контрактников сокращается. Это – две недели.
Военный эксперт считает, что РФ входит в тот режим, в котором не сможет вести широкомасштабные боевые действия.
"Сегодня, обсуждая нашу ситуацию на линии фронта, мы отмечаем, что максимум усилий сосредотачивается непосредственно на Донецком направлении, а на других направлениях противник ведет бои местного значения. Это все, на что они способны на сегодняшний день", — говорит Сергей Грабский.
Напомним, ранее военный эксперт Роман Свитан оценил, сколько будет продолжаться война в Украине. По его словам, 2025 год не станет "годом последнего выстрела".