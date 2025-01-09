День ангела 9 січня: кого та як вітати з іменинами

9 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 9 січня

9 січня 2025 року привітайте з іменинами Захара, Павла, Петра, Пилипа, Антоніну.

Захар — давньоєврейське походження, означає "Господь згадав". В дитинстві лагідний і добродушний. В дорослому віці стає наполегливим, темпераментним в коханні.

Павло — латинське ім'я, перекладається як "наймолодший". В дитинстві чуйний, здатний до співчуття. В дорослому віці стає тактовним, комунікабельним.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "скеля". В дитинстві ніжний і ввічливий. В дорослому віці стає марнославним, горделивим, але трохи наївним.

Пилип — давньогрецьке походження, означає "любитель коней". В дитинстві цілеспрямований, любить навчатися. В дорослому віці стає вразливим, ненадійним у випробовуваннях.

Антоніна — римське ім'я, перекладається як "з роду Антонія". В дитинстві спокійна і добродушна. В дорослому віці стає чудовою виконавицею, довірливою і чуйною.

День ангела 9 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 9 січня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поряд, охороняючи тебе від усього поганого, а благословення небес супроводжують тебе на кожному кроці. Бажаю здоров’я, щастя та тепла в серці!

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Нехай він принесе в твоєму житті мир, любов та гармонію. Нехай ангел-охоронець дарує тобі вірних друзів, радість і відчуття того, що ти завжди під захистом світла та добра.

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Вітаю тебе з чудовим святом! Нехай твій ангел завжди буде тобі на допомогу, вказуючи правильний шлях та охороняючи від негараздів. Бажаю тобі удачі, здоров’я, тепла і спокою в душі!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було наповнене світлом і любов’ю, а твій ангел завжди вів тебе за собою до найкращих вершин. Нехай удача супроводжує тебе у всіх справах!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі особливу радість і душевний спокій. Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе від зла, а твоє серце було наповнене добром та світлом!

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