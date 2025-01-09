День ангела 9 января: кого и как поздравлять с именинами

9 января 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 9 января

9 января 2025 поздравьте с именинами Захара, Павла, Петра, Филиппа, Антонину.

Захар — древнееврейское происхождение, означает "Господь упомянул". В детстве кроток и добродушен. Во взрослом возрасте становится упорным, темпераментным в любви.

Павел — латинское имя, переводится как "младший". В детстве отзывчив, способен к сочувствию. Во взрослом возрасте становится тактичным, коммуникабельным.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как "скала". В детстве нежный и обходительный. Во взрослом возрасте становится тщеславным, надменным, но немного наивным.

Филипп — древнегреческое происхождение, означает "любитель коней". В детстве целеустремлен, любит учиться. Во взрослом возрасте становится уязвимым, ненадежным в испытаниях.

Антонина — римское имя, переводится как "из рода Антония". В детстве спокойная и добродушная. Во взрослом возрасте становится великолепной исполнительницей, доверчивой и отзывчивой.

День ангела 9 января – душевные поздравления в прозе

День ангела 9 января – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, охраняя тебя от всего плохого, а благословения небес сопровождают тебя на каждом шагу. Желаю здоровья, счастья и тепла в сердце!

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Пусть он принесет в твоей жизни мир, любовь и гармонию. Пусть ангел-хранитель дарит тебе верных друзей, радость и ощущение того, что ты всегда под защитой света и добра.

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Поздравляю тебя с отличным праздником! Пусть твой ангел всегда будет тебе на помощь, указывая правильный путь и предохраняя от проблем. Желаю тебе удачи, здоровья, тепла и покоя в душе!

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена светом и любовью, а твой ангел всегда вел тебя за собой к лучшим вершинам. Пусть удача сопровождает тебя по всем делам!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть этот день принесет тебе особую радость и душевное спокойствие. Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда оберегал тебя от зла, а твое сердце было наполнено добром и светом!

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