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"Задвухсотил" товарища: оккупант неудачно воевал с дроном гранатой

"Задвухсотил" товарища: оккупант неудачно воевал с дроном гранатой

Фото: Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать врага и защищать страну.

Оккупант пытался спастись от украинского дрона. Для этого он решил отбиться от него, бросив гранату в укрытие, где находился еще один россиянин.

Об этом событии стало известно из опубликованного видео бойцов 63 бригады "Стальные львы".

"Но кроме врожденной тупости у этого кацапа еще и руки из задницы растут, поэтому граната попала в бруствер и улетела в укрытие к его соотечественнику", – говорится в сообщении.

Бойцы отметили, что наблюдали за этой ситуацией пилоты 107 батальона 63 бригады, которые "едва не умерли от смеха".

Работа бойцов 63 бригады "Стальные львы" по оккупантам

Работа бойцов 63 бригады "Стальные львы" по оккупантам

Напомним, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады на Харьковском направлении взяли в плен группу кафиров, которые оказались подписчиками бригады в Telegram.

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