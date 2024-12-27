"Задвухсотил" товарища: оккупант неудачно воевал с дроном гранатой

Украинские военные продолжают уничтожать врага и защищать страну.
Оккупант пытался спастись от украинского дрона. Для этого он решил отбиться от него, бросив гранату в укрытие, где находился еще один россиянин.
Об этом событии стало известно из опубликованного видео бойцов 63 бригады "Стальные львы".
"Но кроме врожденной тупости у этого кацапа еще и руки из задницы растут, поэтому граната попала в бруствер и улетела в укрытие к его соотечественнику", – говорится в сообщении.
Бойцы отметили, что наблюдали за этой ситуацией пилоты 107 батальона 63 бригады, которые "едва не умерли от смеха".
Напомним, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады на Харьковском направлении взяли в плен группу кафиров, которые оказались подписчиками бригады в Telegram.
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