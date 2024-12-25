В ВСУ допустили к эксплуатации БпАК "Щедрик" – Минобороны

Заряда аккумуляторов в БпАК хватит на длительное время непрерывной работы.

Минобороны допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны БпАК "Щедрик". Эти летательные аппараты могут выполнять задания во время сильного ветра, в мороз и жару.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

"Щедрик" будет помогать украинским защитникам отслеживать действия противника на поле боя. Но сможет работать как в день, так и ночью.

"Возможности летательного аппарата и его оптического оборудования позволяют работать с труднодоступной высоты для большинства огневых средств противовоздушной обороны противника", — говорится в сообщении.

Комплекс "Щедрик" состоит из станции управления и дистанционно управляемых летательных аппаратов. Эти летательные аппараты обладают бесшумными электрическими двигателями и имеют повышенную устойчивость к воздействию радиоэлектронных помех.

Напомним, Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны дистанционно управляемый боевой модуль Wolly украинского производства.

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