В ВСУ допустили к эксплуатации БпАК "Щедрик" – Минобороны

Заряда аккумуляторов в БпАК хватит на длительное время непрерывной работы.
Минобороны допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны БпАК "Щедрик". Эти летательные аппараты могут выполнять задания во время сильного ветра, в мороз и жару.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
"Щедрик" будет помогать украинским защитникам отслеживать действия противника на поле боя. Но сможет работать как в день, так и ночью.
"Возможности летательного аппарата и его оптического оборудования позволяют работать с труднодоступной высоты для большинства огневых средств противовоздушной обороны противника", — говорится в сообщении.
Комплекс "Щедрик" состоит из станции управления и дистанционно управляемых летательных аппаратов. Эти летательные аппараты обладают бесшумными электрическими двигателями и имеют повышенную устойчивость к воздействию радиоэлектронных помех.
Напомним, Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны дистанционно управляемый боевой модуль Wolly украинского производства.
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