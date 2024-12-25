У ЗСУ допустили допустили до експлуатації БпАК "Щедрик" – Міноборони

Заряду акумуляторів в БпАК вистачить на тривалий час безперервної роботи.

Міноборони допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони БпАК "Щедрик". Ці літальні апарати можуть виконувати завдання під час сильного вітру, у мороз та спеку.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

"Щедрик" допомагатиме українським оборонцям відстежувати дії противника на полі бою. Та зможе працювати, як в день, так і вночі.

"Можливості літального апарату і його оптичного устаткування дозволяють працювати з важкодосяжної висоти для більшості вогневих засобів протиповітряної оборони противника", – йдеться в повідомленні.

Комплекс "Щедрик" складається зі станції управління та дистанційно-керованих літальних апаратів. Ці літальні апарати мають безшумні електричні двигуни та мають підвищену стійкість до впливу радіоелектронних перешкод.

Нагадаємо, Міноборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони дистанційно керований бойовий модуль Wolly українського виробництва.

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